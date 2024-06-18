聽新聞
test
0:00 / 0:00

終戰前的首戰 莫忘中途島

聯合報／ 黃慶祥／退休教師（屏東縣東港）

中途島戰役是美國與日本在二次世界大戰太平洋戰爭的轉捩點。雖然當時旗鼓相當的美、日雙方，在過程中各有很多的幸運及失誤，但美軍總結日軍的敗戰主要原因是，日軍陷入兩面作戰困境，既要攻擊中途島又要攻擊美軍航母，同時也要防守來自這兩者的高空及低空攻擊。

果然，在日軍一番更換炸彈、魚雷的手忙腳亂操作中，美軍的俯衝轟炸機在中途島接連炸中日軍的赤誠、加賀、蒼龍三艘航母（連同稍後數小時被炸的飛龍號，皆沉沒），短短的四分鐘即決定了日本帝國的命運。

兩面作戰固然是日軍戰術上的重大失誤，但戰略上，或許日軍本來就不該進攻中途島。但山本五十六力排眾議，才使得這表面華麗（消滅美軍航母、占領中途島，而後進攻夏威夷，逼迫美國談判），但充滿危機的中途島戰役上路。此戰後，日軍在太平洋一路挨打，最終也輸掉整個戰爭。如果說中途島戰役是終戰前的首戰，並不為過。

賴總統日前批評「首戰即終戰」是投降主義。表面上這很激勵軍心，但如果兩岸一旦開戰呢？在對岸飛彈、飛機、艦艇質量皆已具壓倒性時，究竟我們要重蹈日軍的覆轍？還是要「積極備戰」但「全力避戰」？

日本 日軍 美軍

延伸閱讀

路透指美軍汙衊中國疫苗 北京：抹黑是美一貫手法

美擬｢地獄景象｣等10計劃挫解放軍攻台 大陸媒體質疑如何大規模生產

南早：美中軍事實力差距縮小 美在印太結盟保持優勢

顧立雄：擬設先進國防科技小組 引進成熟關鍵技術

相關新聞

綠宣講 指導釋憲毀民主？

民進黨在黨主席賴清德一聲令下，六月十四日首站在花蓮展開「反濫權、護民主」的宣講活動，反制國民黨和民眾黨在立法院通過的國會...

終戰前的首戰 莫忘中途島

中途島戰役是美國與日本在二次世界大戰太平洋戰爭的轉捩點。雖然當時旗鼓相當的美、日雙方，在過程中各有很多的幸運及失誤，但美...

提首戰即終戰 為的是避戰

黃埔軍校建校一百周年，賴清德總統以三軍統帥身分出席校慶，重申不能接受「首戰即終戰」的「投降主義」。

AI救世主 難挽整體外銷頹勢

新政府財經閣員不乏具優秀產學背景者，惟上任以來即需面對如何擺脫去年出口衰退衝擊經濟成長，及傳產不振、電力不足等質疑。近期...

拯救基隆河 雨、汙水分流重於截流

近三、四十年來台北市為提升現代化都市形象與市民生活環境品質，耗費巨多經費投入捷運、垃圾收集焚化及汙水下水道建設，前兩者已...

文史哲遭AI終結？ 被人類放棄？

今年成大歷史系申請分發人數掛零，引起各界注意，成大校方直指是AI效應造成此結果；更有中文系教師批評台積電直接到高中開半導...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。