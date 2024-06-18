終戰前的首戰 莫忘中途島

中途島戰役是美國與日本在二次世界大戰太平洋戰爭的轉捩點。雖然當時旗鼓相當的美、日雙方，在過程中各有很多的幸運及失誤，但美軍總結日軍的敗戰主要原因是，日軍陷入兩面作戰困境，既要攻擊中途島又要攻擊美軍航母，同時也要防守來自這兩者的高空及低空攻擊。

果然，在日軍一番更換炸彈、魚雷的手忙腳亂操作中，美軍的俯衝轟炸機在中途島接連炸中日軍的赤誠、加賀、蒼龍三艘航母（連同稍後數小時被炸的飛龍號，皆沉沒），短短的四分鐘即決定了日本帝國的命運。

兩面作戰固然是日軍戰術上的重大失誤，但戰略上，或許日軍本來就不該進攻中途島。但山本五十六力排眾議，才使得這表面華麗（消滅美軍航母、占領中途島，而後進攻夏威夷，逼迫美國談判），但充滿危機的中途島戰役上路。此戰後，日軍在太平洋一路挨打，最終也輸掉整個戰爭。如果說中途島戰役是終戰前的首戰，並不為過。

賴總統日前批評「首戰即終戰」是投降主義。表面上這很激勵軍心，但如果兩岸一旦開戰呢？在對岸飛彈、飛機、艦艇質量皆已具壓倒性時，究竟我們要重蹈日軍的覆轍？還是要「積極備戰」但「全力避戰」？