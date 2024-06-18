科技．人文聯合講座／十年後的生成式AI

在最後一堂「計算機概論」的課程，我請同學們預測十年後生成式人工智慧（GenAI）對社會的影響，該預測可以是一項技術、一種產品、一幅景象或一個概念。

去年我也曾請修課同學預測十年後人工智慧對社會的影響，彼時他們曾就人工智慧在學習成長、智慧生活、就業工作、風險監管等面向的影響，提出諸多頗具創意的看法。

該課程限定非資工本科學生修習，班上學生背景多元，主修專業各有所長。今年生成式人工智慧遍地開花，各項應用早已融入這群Z世代孩子的日常。茲摘錄彙整同學的巧思妙答，以饗讀者。

在教育現場上，「自動摘要課程重點，隨時可以生成考題、答案，考古題要多少有多少」、「幫忙寫作業及程式」、「智商出現兩極化」、「課堂互動一對一，客製化的AI助教可配合學生程度因材施教，教育水準提升」。

在工作職場上，「GenAI成為各行各業解決問題不可或缺的利器」、「大量初階技術工作的勞力被取代，自然而然篩選出各行各業的佼佼者」、「繁瑣精密的重複性工作將全面自動化」、「高階技術的工作也可能被取代」、「透過累積經驗而非創新的工作很多會被取代」、「低階工作消失中，世界財富更加集中，窮者愈窮，富者愈富」、「未來人類只會從事投資事業，其他工作都由AI執行。」（其實，連投資都要仰賴AI）。

在藝術創作上，「創作者的門檻降低」、「過度依賴使得創意力降低」、「層次較低的創作行業將無利可圖」、「大眾審美主流獨大，小眾式微」、「與GenAI的對話激發靈感」、「人人可以完成屬於自己的作品」、「琴棋書畫將再創另一盛世」。

在醫療照護上，「隨著人口高齡化及少子化，智慧機器人將成為陪伴照料長者的主力」、「預防勝於治療，智慧助理協助大家的日常健康照護，個體內的植入式晶片可在病灶出現前提出警訊」（此乃「聖人不治已病，治未病」之謂也）。

在智慧生活上，「客製化的個人助理是人人最貼心的朋友」、「智慧家電完全自動化」、「更多實體化的AI出現在我們的周遭」、「模仿人類說話，比本人還真」、「真偽資訊難辨，詐騙橫行，人們每天提心吊膽」、「如同設定跟車最高速限可避免超速一般，更多智慧裝置可讓守法者不會因粗心而觸法」、「紅綠燈不再需要，每個移動的物件，都可自動偵測避免碰撞的最佳行進路線」。

在天馬行空上，「配合量子電腦的發展，運算力將超乎人類想像」、「星際旅行變得普遍，可與外星人溝通」、「人們成了GenAI的代言人」、「在軟硬體限制下，還有好幾個十年要走」。

生成式人工智慧未來勢必大大降低人們為了生存所付出的勞力成本，同時也將能提升大家日常生活的品味層次。至於自我實現的生命意義，那是老天爺留給每個人的功課，恐怕還得靠自己的天工智慧認真作答呀！

（作者為台灣大學資訊工程系教授）