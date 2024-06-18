提首戰即終戰 為的是避戰

黃埔軍校建校一百周年，賴清德總統以三軍統帥身分出席校慶，重申不能接受「首戰即終戰」的「投降主義」。

「首戰即終戰」這個概念，為共軍九十年代提出之指導方針。我國防院於二○一八年在《中共政軍發展評估報告》中寫到：「『中國強調首戰即決戰』，讓美軍未到，戰事已定。」馬前總統二○二○年援引指出，中共的攻台戰略就是「首戰即終戰」，一旦發動戰爭就要在很短時間內打完，讓台灣沒機會等美軍來支援。馬前總統援引的是來自蔡英文總統時期的報告。

不論原始資料出自何處，馬前總統此言是希望做為中華民國的領導人能夠「不引戰」，以「避戰」為最高原則。

黃埔百年校慶遇上民進黨執政，又遇上自稱「務實台獨工作者」的賴總統，說來諷刺，因為前國防部長、現任退除役官兵輔導委員會主委嚴德發曾經表示「國軍不會為台獨而戰」。

「首戰即終戰」的說法是希望兩岸能夠遠離兵凶戰危，絕非「投降主義」。積極備戰的背後其實是因領導人引戰而成為目標，但不挑釁、不引戰、不求戰、保和平才是中華民國領導人應追求的終極目標。

黃埔軍校以「統一全國」為目標而設立，打響東征、北伐、抗戰。「黃埔軍魂」更因「一寸山河一寸血，十萬青年十萬軍」的熱血青年投筆從戎，丹心照汗青而發揚光大。對照十年前的「太陽花」與現今的「青鳥」，真不知為何而戰？為誰而戰？即便兩岸戰爭一開，真的會地不分東西南北，人不分男女老幼嗎？