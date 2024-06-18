AI救世主 難挽整體外銷頹勢

新政府財經閣員不乏具優秀產學背景者，惟上任以來即需面對如何擺脫去年出口衰退衝擊經濟成長，及傳產不振、電力不足等質疑。近期國內外最關注消息則非AI產業莫屬，也引發全國狂熱。官員無不寄望AI產業帶領台灣外銷及經濟成長，而全國百姓對於台灣AI發展，仍可秉持看旺台灣之樂觀期待，惟其成敗關鍵則視施政良窳而定。

以外貿數字來看，據經濟部貿易署近日公布之外銷統計，僅AI相關產品出口成長，似已成為台灣外銷的救世主，但並無法帶來整體出口繁榮；傳統產業之外銷仍低迷不振，相關業者及家庭仍無感。今年五月份我國出口統計數據，外銷三七三點六億美元，較上月減○點三％，與上年同月出口衰退十四點一％比較，增幅為三點五％；累計一至五月出超三一四點六億美元，則較上年同期增加一○六點九億美元。

表面看來，台灣出口已略有好轉，深入分析卻是因去年外銷衰退嚴重、基期偏低導致外銷微升，AI相關產品外銷成長難挽整體外銷力道頹勢。整體來看，台灣外銷已出現產業傾斜警訊，未來更可能因缺乏政府照顧的產業孤兒增多而更形嚴重。

另由外銷市場觀之，亦出現外銷區域傾斜現象。由我國主要出口國家及地區分析，五月我國對美國出口雖成長，但對大陸、香港、日本、歐洲均呈下滑。對中國大陸與香港出口較上年同月減幅五點三％，對東協出口略增三點九億美元、增幅六點四％；對日本出口十九點九億美元、減少卅五點二％；對美國出口增加卅六點四％；對歐洲出口卅三點四億美元、減少九點三％。

由此可以看出，以歐、日向為我國傳統經貿往來重要國家，惟出口持續衰退，此是否顯示雙邊關係趨冷？更嚴重地顯露出在某個國家治理、政策施政環節中，可能已存在使外貿力衰退的敗因。此觀點可提醒新閣員重視，主政者實不可不防，需防微杜漸並檢視近年來我國經貿主政部門的成果，及未被看見但可進行強化的施政措施。

新閣已就定位即將滿月，部會次長亦多選任，而文官體系內部一級單位主官及副主官，乃實際制定及執行政策的關鍵文官；上承首長願景、下負政策擘劃成敗之責，實應慎選並重用之。

值此新閣新氣象，建議召開各級主管文官評核會議，就近年產業發展、外貿實績對台灣經濟成長之貢獻度、人民所得增長、物價調控成果、全民對政策執行滿意度等面向，客觀選才、摒除上位官官相捧、廣納部內基層意見，擇優汰弱，並考量未來十年內區域政經、美中貿易、AI產業崛起可能對我國經貿造成衝擊等重要經貿趨勢，選任具相關駐外經貿背景且著有業績成效、才德兼備之文官，儲備培養成一級主管、次長人選，學習新加坡用人唯才、廉能兼具之培育模式，則可提升新閣政績及形象；或可在新總統、新閣揆上任百日時，端出令全國國民讚歎的經貿成就亮點。