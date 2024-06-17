賴喊兩岸交流為虛 兩國論是實

賴清德總統的兩岸政策語境，被視為民選總統以來最強硬及挑釁的兩岸論述。儘管賴不再宣稱「務實台獨」，然從就職演說、接受時代雜誌專訪，到陸軍官校百年校慶致辭，都不斷強調中華民國與中華人民共和國互不隸屬，並以「中國」替代大陸稱呼。這些兩岸論述，不同於傳統陳水扁及蔡英文的戰略性模糊。

賴倡議新兩國論，將中國與中華民國分割，又稱中華民國、中華民國台灣及台灣皆是國家名稱，在沒有台獨字眼的新兩國論訴求下，呼籲兩岸正常化交流，目標與策略悖離。既不承認九二共識、提出新兩國論，又要兩岸交流，難道交流的動機是為了凸顯新兩國論嗎？

當民進黨提出爭論性兩岸定位及激進性兩岸論述，往往形成衝突性兩岸政策。若大陸中斷兩岸交流，中止一部分或全部ECFA，這不反而實現了民進黨希望兩岸經濟脫鉤斷鏈的目標嗎？既往大陸單邊行動不僅違反兩岸融合目標，還給予民進黨機會甩鍋大陸。

賴既講新兩國論，又說要兩岸交流。傳統獨派認為若要實現台獨則應盡量減少接觸；在敵對及封閉體系下，較易產生反中意識及形塑台灣國族主義。現綠兩岸政策的邏輯則是，追求兩岸互不隸屬是終極目標，策略手段是兩岸交流論；若陸因民進黨追求兩國論，動輒採取軍事威懾、外交壓制、經濟制裁及交流緊縮，剛好正中其下懷。

若大陸限制兩岸交流，剛好可甩鍋給大陸。故民進黨兩岸政策目標與策略悖離，追求兩國論是實，說要積極交流則是虛，否則不會幾乎全面否定海峽論壇。大陸當局的兩岸政策思維，是在一國內部性質下，才能重啟協商對話及交流。賴講兩國論，便表示其政治動機並非真想要交流。

相對的，大陸當局對農漁水產品禁止暫時輸陸，及對十二項石化業、一三四項傳統製造業取消關稅減讓，目的為何？從事這些產業的，主要是相對弱勢的農漁民及勞工。矛盾的是，大陸推行兩岸融合，不是希望照顧台灣社會「三中一青」及「一代一線」嗎？但最後卻打擊這些群體，這些群體又是民進黨傳統支持者。這樣反制農漁水產品及傳統製造業，豈非是印證一系惠台措施出台目的，名為惠台實為利中？

大陸對台經濟反制的效果有其局限性，農漁水產品等補貼農民僅約數十億，對台灣執政黨掌握巨額財政收入實微不足道，結果禁止農漁水產品的是大陸，補貼給農漁民的是民進黨政府，反造成更多農漁民贊成民進黨宣稱「中國惠台是養套殺政策」。大陸的反制反將農漁水及傳統製造業者更推向綠營懷抱。

賴政府兩岸論述陷入目標及策略悖論，既倡議追求兩岸互不隸屬的新兩國論，卻又提出陸生及陸客交流，希望兩岸可以展開正常化、健康化、機制化及制度化交流，無疑是目標及策略分離。

大陸在一中原則、九二共識、兩岸一家或同屬中華民族的前提下，始願展開兩岸交流；跳脫此政策邏輯，僅能招致大陸對台採取一系列軍事威懾、外交壓制、經濟制裁及交流限縮。民、共兩岸政策形同是平行時空，毫無交集，各說各話卻認為是最大善意，殊不知民共兩岸政策目標與策略悖離，皆降低雙方兩岸政策影響力。