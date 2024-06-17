爭正統 勿忘黃埔貢獻

陸軍軍官學校百年校慶，因為兩岸的特殊氣氛，校慶似乎成了另類的正統大戰，兩岸都想要對黃埔百年歷史有所詮釋，但在唇槍舌戰後，百年黃埔的貢獻，真的為我們銘記了嗎？

民國十三年，國父首創中國國民黨陸軍軍官學校於廣州黃埔島，廖仲愷為黨代表、蔣中正為校長，建校不到一年後，軍校師生東征得勝，黃埔兩字也隨之聲名大噪，無論本校歷遷南京、成都、鳳山，分校遍布全國，黃埔始終是陸軍軍官學校的精神象徵。

黃埔軍校是中國近代教育史上無數的軍校之一，但因為結合軍事訓練與政治教育，賦予了軍人救國救民的任務使命。不要錢、不要命、愛國家、愛百姓的黃埔師生，在東征、北伐戰場上不畏犧牲，勇往直前，中國得以統一。如果沒有黃埔軍校，分裂的國家難以抵抗日本侵略。

黃埔一期訓練時間僅有六個月，因為當時孫中山的革命政府面臨內憂外患，無法按部就班，但到了南京時期，軍校改為德制教育後，延長修業年限為三年，已不是許多人心目中的速成班，同時又延伸至軍官的進修教育。抗戰爆發，中央軍校又成為全國軍事訓練的中樞，如果沒有軍校，不可能做持久戰，遑論中華民國可以廢除不平等條約，甚或光復東北、台澎，成為聯合國安理會常任理事國，這是黃埔軍校奠就的民族偉業。

進入黃埔軍校的學生，還有許多韓國、越南及台灣青年。身受殖民統治的韓國青年，政治立場有左右兩派，但都得到了蔣中正與軍校的支持，分別開班訓練，抗戰期間組成朝鮮義勇隊與韓國光復軍，近期韓國政府還派員尋訪相關史實，只是我們的陸軍官校還記得嗎？

古寧頭、一江山、八二三，遷台後復校的陸軍官校，繼續著軍事教育的使命，也在第二十七期時改為四年制大學教育，精益求精。無論正期、專修、專科、預官班，甚或所有軍事院校的入伍訓練，繼承的仍是黃埔精神；一批又一批的黃埔同學，將青春奉獻國家，為社會換得了寶貴的發展環境。只是當暮年時，他們還要因年金問題而遭羞辱，真的公平嗎？

陸軍官校裡的黃埔先烈紀念塔，與位於廣東珠江之濱的黃埔軍校東征烈士墓隔海相望。烈士早已盡其使命，政治歧異不會減損陸軍軍官學校的光輝貢獻！