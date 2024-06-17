林青霞為清大畢典致詞／君子不器 理工人文兼具

獲香港大學頒發社會學榮譽博士學位的金馬影后林青霞女士，日前接受新竹清華大學高為元校長邀請，出席畢業典禮為畢業生致詞。雖然台下年輕學子與林青霞有世代差距，畢業生大抵沒看過她的電影作品，僅從父母口耳相傳得知林青霞曾是一代電影巨星，然而林青霞妙語如珠自我解嘲，提到自己在大學聯考落榜，卻意外被星探挖掘踏入影壇，結果電影一部部拍下去；坦言沒念大學是「心中的遺憾」，獲得共鳴和掌聲。

電子媒體採訪清大畢業生的看法，部分學生表達確實與林青霞有世代差距，因此較沒有時代連結的感覺，建議學校應找當代火紅的企業代表人物，如輝達黃仁勳、超微執行長的蘇姿丰等，對理工起家的清大畢業生未來就業較具實質啟發和幫助。

清大受訪畢業生的想法，自然有年輕人面對就業的見解，然而對現今理工、醫學和人文、音樂、藝術兼具的清大而言，相較於以往主要邀請代表性的企業成功人士，這次邀請也是作家的林青霞分享遇到的挑戰與挫折，啟發畢業生不同思維，格外具有「君子不器」和「天生我材必有用」的教育意義。一如知名歌手泰勒絲，之前也受邀至美國紐約大學為畢業生致詞，提供學子最真摯的人生感悟。

誠如清大高校長對媒體深中肯綮的說明，不只有企業界嘉賓，在演藝事業和人生過程中經歷挫折、克服挫折的經驗，非常適合與畢業生分享，提供年輕人深度思考，只要是對學生有所助益的都是受邀對象。

清大是優質大學，「尋常一樣窗前月，才有梅花便不同」，說明清大獨特的創校精神，與「自強不息、厚德載物」的校訓貫串。「地冷石階秋菊小，一叢開得兩三花」，是清大首推繁星計畫的創立精神；「明星在高樹，滿田螢火飛」是清大培育多元人才的教育目標。

「君子不器」出自論語，說君子不要只像一種器具僅限單一功用，而是器局大且能通瞻全局的人才。職是之故，清大畢業生謹記清大的培育，應更能體悟「君子不器」的內涵和真諦，不局限自己的用處和發展，理工人文兼具，尊重各行各業，將是國家之幸，民眾之福。