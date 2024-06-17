聽新聞
test
0:00 / 0:00

林青霞為清大畢典致詞／君子不器 理工人文兼具

聯合報／ 簡麗賢／高中物理教師（台北市）
林青霞當年因為工作太忙碌而無法念大學，坦言「心中有遺憾」。圖／清華大學提供
林青霞當年因為工作太忙碌而無法念大學，坦言「心中有遺憾」。圖／清華大學提供

獲香港大學頒發社會學榮譽博士學位的金馬影后林青霞女士，日前接受新竹清華大學高為元校長邀請，出席畢業典禮為畢業生致詞。雖然台下年輕學子與林青霞有世代差距，畢業生大抵沒看過她的電影作品，僅從父母口耳相傳得知林青霞曾是一代電影巨星，然而林青霞妙語如珠自我解嘲，提到自己在大學聯考落榜，卻意外被星探挖掘踏入影壇，結果電影一部部拍下去；坦言沒念大學是「心中的遺憾」，獲得共鳴和掌聲。

電子媒體採訪清大畢業生的看法，部分學生表達確實與林青霞有世代差距，因此較沒有時代連結的感覺，建議學校應找當代火紅的企業代表人物，如輝達黃仁勳、超微執行長的蘇姿丰等，對理工起家的清大畢業生未來就業較具實質啟發和幫助。

清大受訪畢業生的想法，自然有年輕人面對就業的見解，然而對現今理工、醫學和人文、音樂、藝術兼具的清大而言，相較於以往主要邀請代表性的企業成功人士，這次邀請也是作家的林青霞分享遇到的挑戰與挫折，啟發畢業生不同思維，格外具有「君子不器」和「天生我材必有用」的教育意義。一如知名歌手泰勒絲，之前也受邀至美國紐約大學為畢業生致詞，提供學子最真摯的人生感悟。

誠如清大高校長對媒體深中肯綮的說明，不只有企業界嘉賓，在演藝事業和人生過程中經歷挫折、克服挫折的經驗，非常適合與畢業生分享，提供年輕人深度思考，只要是對學生有所助益的都是受邀對象。

清大是優質大學，「尋常一樣窗前月，才有梅花便不同」，說明清大獨特的創校精神，與「自強不息、厚德載物」的校訓貫串。「地冷石階秋菊小，一叢開得兩三花」，是清大首推繁星計畫的創立精神；「明星在高樹，滿田螢火飛」是清大培育多元人才的教育目標。

「君子不器」出自論語，說君子不要只像一種器具僅限單一功用，而是器局大且能通瞻全局的人才。職是之故，清大畢業生謹記清大的培育，應更能體悟「君子不器」的內涵和真諦，不局限自己的用處和發展，理工人文兼具，尊重各行各業，將是國家之幸，民眾之福。

人生 清大 電影

延伸閱讀

6名人畢典演講：費德勒、黃仁勳談挫敗 林青霞1招讓世界變美麗

「東方不敗」林青霞清大致詞年輕人不識？校長解釋：人生經歷給啟示

林青霞出席清大畢典現亂象 爸媽追星黃牛票炒到每張2千

從惹人憐、霸氣到搞笑 林青霞作品乘載數代人美好回憶

相關新聞

AI智慧島或垃圾島？

日前賴總統說要打造台灣成為AI智慧島。環境部長彭啟明說「大家除了爭取AI大廠，也要支持資源回收」，因為垃圾百岳漫布全島。...

請卓院長登垃圾山 脫離焚化老思維

行政院長卓榮泰要求新閣員秉持「為老問題找新法、為新問題找好方法」的精神。孰料，環境部長首次於立法院備質詢台灣各地垃圾堆積...

科技．人文聯合講座／AI時代的情慾資本

黃仁勳在台灣大學演講「生成式AI發展影響」時，播放影片，投影幕出現他的數位分身，由AI模仿他的聲音。黃仁勳強調，未來人和AI...

優雅老去 活出豐富人生

在聯合報看到林青霞於清大畢業典禮致詞的新聞，照片中的她雖已年近七十，卻依然優雅自信且充滿喜悅。

林青霞為清大畢典致詞／君子不器 理工人文兼具

獲香港大學頒發社會學榮譽博士學位的金馬影后林青霞女士，日前接受新竹清華大學高為元校長邀請，出席畢業典禮為畢業生致詞。雖然...

爭正統 勿忘黃埔貢獻

陸軍軍官學校百年校慶，因為兩岸的特殊氣氛，校慶似乎成了另類的正統大戰，兩岸都想要對黃埔百年歷史有所詮釋，但在唇槍舌戰後，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。