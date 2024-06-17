優雅老去 活出豐富人生

在聯合報看到林青霞於清大畢業典禮致詞的新聞，照片中的她雖已年近七十，卻依然優雅自信且充滿喜悅。

她以「自己先快樂起來，才可以將快樂帶給別人」為主題發表演說，分享自己的人生哲學，勉勵清大畢業生「每一個人在世界上都是重要的，都有獨特的使命，都是獨一無二的限量版」。隨著歲月的流逝，她的美麗和魅力不但未減，反而展現出更深層次的優雅與智慧。

林青霞的人生哲學，與日本的「Ikigai」概念不謀而合。Ikigai強調找到生活的意義和目標，透過平衡個人興趣、專長、社會需求和經濟報酬，實現內心的滿足與幸福。林青霞的演藝生涯就是一段不斷挑戰自我、突破自我的旅程。從「窗外」的清純少女到「笑傲江湖」的東方不敗，她以精湛的演技和多變的角色形象，成為華語影壇傳奇。她的成功不僅來自於天賦和努力，更源於不斷地自我學習。

即便退出影壇，林青霞並未停止學習與成長，積極投身文學創作和公益事業，展現出永不懈怠的生命力。健康的生活習慣是她保持優雅的重要秘訣。她與家人之間的親密關係，為她提供堅實的後盾和心靈的歸宿。家庭與事業之間的平衡，讓她能夠在不同角色中接受自己的不完美，並保持內心的和諧。

隨著年齡增長，林青霞的智慧和閱歷不斷積澱；她的散文作品細膩而深刻，展現她對生活的思考和對人性的洞察。這種智慧的沉澱，使她在面對歲月流逝時，能夠以更從容和淡定的姿態應對。

林青霞的演講告訴我們，美麗不僅僅是外貌的光彩，更是內心的力量與對生活的態度。她用自信、健康、智慧和愛心，詮釋歲月所帶來的並非衰老，而是更加豐富的人生。