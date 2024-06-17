請卓院長登垃圾山 脫離焚化老思維

行政院長卓榮泰要求新閣員秉持「為老問題找新法、為新問題找好方法」的精神。孰料，環境部長首次於立法院備質詢台灣各地垃圾堆積問題，短、中、長期措施皆重用「老方法」—強化垃圾打包、焚化以及協調各縣市推動固體再生燃料（SRF），甚至經濟部也在十一日撤銷桃園市府廢止三家SRF廠進駐的處分，讓憂心空汙健康的地方居民須再次挺身反抗。

更令人失望的是，行政院長卓榮泰面對SRF廠敗部復活的爭議，僅要求經濟部加強說明，並要地方政府多溝通，等同於大張焚化旗幟，卻無視中央才是制定「源頭減量」法規的權責單位，以及掌握分配財務工具大權的要角，給人民的不是安心與信賴，反而是失望與遺憾。

多年來，儘管環境部大力擴張焚化及固體再生燃料，然而無法處理的暫置垃圾仍在六年內增加四倍，根本出乎環境部自己的預期。如今環境部又稱十二年內能完全去化暫置垃圾，但台灣近五年垃圾成長量就達一成九，意即舊垃圾尚未處理完、新垃圾已接踵而來；新仇加舊恨，要徹底根除台灣「垃圾滿島」窘況，十二年恐怕還遠遠不夠。

而環境部一再強調的資源回收，事實是回收率高不等於垃圾量低。環境部二○二二年的報告顯示，台灣一般廢棄物的回收率達五十六點七九％，但是資源循環利用率僅為廿二點五六％。換言之，當中相差的三十四點二三％，恐淪為被焚燒掉的垃圾。

當全球面對急迫的資源耗竭、廢棄物壓力及塑膠汙染，以強制性法規與財務工具加速一次性用品的禁限用、引導市場一定比例轉為重複使用、提供財政工具補助地方政府，以及輔導業者轉型，才是自詡為「永續長」的彭啟明部長應著眼的世界趨勢。

韓國環境部去年即編列預算補助各地方政府和業者，轉換重複使用容器的所需支出，包含建立循環容器清洗設施、營運成本、餐廳購買、租賃或是清潔可重複使用容器的費用，而補助對象則涵蓋外賣店家、咖啡廳、電影院、體育場所等。法國政府更明訂五％的生產者延伸責任基金必須用於促進重複使用包裝的解決方案，每年投入五千萬歐元（約十七億台幣）經費，專門用於測試並發展重複使用包裝。

在新政府上任之前，綠色和平、垃圾暫置場周邊居民團體及關心台灣環境的立委，已提出呼籲與建議，要新政府重視源頭減量政策，避免垃圾山再堆高，更邀請行政院長親自走訪暫置場，至今仍未得到行政院公開回應。期望行政院長盡快親自視察台灣垃圾山實情，帶頭加快制定明確的「源頭減量、重複使用」計畫並挹注更多相關經費，扳回「行動創新AI內閣」的顏面。