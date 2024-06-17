AI智慧島或垃圾島？

日前賴總統說要打造台灣成為AI智慧島。環境部長彭啟明說「大家除了爭取AI大廠，也要支持資源回收」，因為垃圾百岳漫布全島。即使賺得全世界卻賠上自己生命，到底有什麼意義呢？

《廢棄物清理法》將廢棄物分兩種：一般廢棄物（家戶垃圾）、事業廢棄物（有害事業廢棄物與一般事業廢棄物）。二○二三年，一般廢棄物五一六萬噸、一般事業廢棄物一八五六萬噸、有害事業廢棄物一四八萬噸。其次，公有垃圾掩埋場三一七處，僅六十七處營運中，其餘停用。全國廿六座大型垃圾焚化廠，年處理量約近七百萬噸，其餘暫置垃圾近百萬噸，分布近百處，立委戲稱為「台灣新百岳」，彭啟明稱十二年全部消除。另外，全台仍有六百萬噸事業廢棄物待處理。

以上是檯面上環境部的官方數據，黑數也許不少。其次，全國僅十五縣市設焚化設施；新竹縣無，而由苗栗縣及新竹市代燒垃圾，這就衍生問題，例如「看人臉色排隊」、亂棄於偏僻處（有案可查苗栗非法棄置案一七六件）、趁風雨偷棄；《廢棄物清理法》卅二條規定，工業區應規畫專屬廢棄物處理設施，但廿多年來沒落實，六十二個工業區僅三個區設置有害事廢處理設施，導致全台非法濫倒猖獗；新竹縣垃圾掩埋場近五年自燃近七十次。汙染之害呢？近日《國際環境》（Environment International）期刊專文顯示，PM2.5細懸浮微粒傷人，從一九八○年到二○二○年，亞洲歸因於PM2.5汙染的早死病例數約一億。

今年四月，環境部長告訴立委，要與經濟部、內政部、國科會、農業部、衛福部、交通部等，會商「工業、農業、營建、生活」四類廢棄物，但有下文嗎？環境部官員私下吐苦水：「政府是個足球隊，環保像最後一關的守門員，結果其他人該攻沒攻、該守沒守，甚至還往後攻自己球門，最後怪守門員守不好，整個廢棄物處理就是這個狀況。」

我們需全國動起來，成立「全國廢棄物處理會報」，每月由行政院長主持解決問題。例如「一縣市一焚化廠」政策須改進，包括由全國廢棄物處理會報資助，長期規畫、更新與協調各縣市焚化爐歲修時間，錯開互通有無；全國實施垃圾費隨袋徵收（台北市實施後的垃圾量減少了三分之二）；以獎懲來協調網購外送業垃圾減量（近年垃圾增量主因）、懸賞環保創意（crowd-sourcing）、善用AI科技偵測汙染源與協助水土復育等。

監察院前院長于右任曾說「不信青春喚不回」，當前亟需「不信福摩莎美麗喚不回」。