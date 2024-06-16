黃埔建校百年／老兵不死 精神薪火相傳

今年六月十六日，對一般人而言只是一個尋常日期，但對於黃埔子弟而言卻是意義重大的歷史紀念日─黃埔建軍創校一百周年。在紀念歡慶之時，更莫忘先烈先賢們之昭示「沒有國哪有家，哪有個人？」的愛國情操，和「不計利害身死，執干戈以衛社稷」，保我家園、還我河山的黃埔軍魂。

黃埔建校百年歷史承載著國家民族生存與發展的斑斕血淚和壯烈英風，這就是為何說中國近代史其實是一部黃埔建軍史的由來。今天，我們得以享有民主自由與安定繁榮的生活，絕對不能忘記黃埔軍人無私無我、前仆後繼捨身為國、犧牲奉獻的精神。

談到黃埔，自然離不開第一任校長蔣中正先生，沒有蔣公可能就沒有今日的黃埔，遺憾的是，執政的民進黨政府一心去中化、去蔣化，我華夏民族，不是標榜凡事要飲水思源和不忘本？甚幸，前兩任國防部長與多數有志節的將士們，能不畏政敵和層峰之官壓威逼，嚴正拒止將尚存在國軍部隊中的蔣公銅像拆除，此等風骨值得景仰效法。誠如馮部長所言「若無蔣公將黃金、人才及部隊帶來台灣，今天不會有如此安定發展，雖反攻大陸未成，卻將台灣建設成世界的台灣」，後人莫忘前人種樹之恩。

所謂歲月靜好，是因為憑仗許多默默守護安全與防衛疆土的人，特別是執干戈衛社稷的國軍官兵們。這些黃埔傳人，不應再被汙名化、妖魔化，希望所有黃埔子弟，切莫因仕途顯位利誘而變節，需記官校大門兩側矗立之標語「貪生畏死勿入斯門，升官發財請往他處」。

另要提醒甫履新就職的空降國防部長，請勿忘其軍眷之身和曾受黨國哺育之恩，縱使政治立場不同，也應尊重與維護歷史和傳承，如果連敵對世仇的中共，都能不遺餘力保存蔣公故居及其在陸重要遺址並肯定對日抗戰的偉大功勳，吾輩在台深受其惠之人，豈可泯滅天良和事實，褻瀆甚至去除其貢獻？我們不願挑起任何派系或種族對立與紛爭，也不支持威權復辟和造神意識，不過黃埔人和黃埔魂的底限與紅線，絕不容抵觸與踐踏。

須臾逾甲子，匆匆過百年，任何一個百年傳承都極其不易，在此除敬祝母校生日快樂，也敦大家勿忘國恥、勿忘歷史、勿忘英烈更勿忘校訓和校歌，在當年國破山河碎的時空背景下，國父與蔣公對黃埔子弟們，寄寓其中的殷殷訓勉。最後仍借名將之言作為結語「老兵不死，只是化作戰魂或天使，繼續守護你我，永保國祚煌煌萬世榮」，期待黃埔精神，薪火相傳延續下一個百年千年。