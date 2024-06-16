大屋頂下／賴清德黃仁勳不可自欺欺人 兩張台灣地圖的抉擇

黃仁勳六月二日的演說給聽眾的最重要啟示是：這是在兩張不同的台灣地圖之間的抉擇。

第一張地圖：在黃仁勳講台的大背板上，圍繞在台灣地圖四周的，是輝達在台四十二家供應鏈廠商及十七所合作大學的logo。群聚的視覺效果相當動人。

第二張地圖：近幾年來，三天兩頭在媒體上最常見的台灣地圖，卻是中共繞台的軍演或警巡圖，共軍機艦把台灣圍成一個「焢窯圖」。這卻是另一種截然不同的視覺效果。

這兩張地圖，台灣喜歡哪一張？

何況，黃仁勳呈現的只是輝達自己的台灣地圖。但若台灣成為「AI智慧島」，輝達黃仁勳只是圍繞台灣地圖的其中一家一人而已，還將有如超微蘇姿丰、美超微梁後見、英特爾季辛格等等任何可能共襄盛舉的數以百計的內外優異廠商環抱台灣，呈群星拱月之勢。渲染地說，經過黃仁勳這番鼓舞，整個台灣社會在現實情感及未來憧憬上，一夕間都嵌進了這張AI台灣地圖。

黃仁勳吹響的AI衝鋒號，使人想起一九九○年代曾經熱議的「亞太營運中心」。當時的概念是：台灣問題國際化，應當從台灣經貿地位的國際化做起。如今，台灣若能成為「國際半導體重心」或「國際AI中心」，這也就是「台灣問題國際化」的路徑，AI產業鏈就是護國群山。

因此，台灣若朝「AI智慧島」的目標邁進，這不僅是一個科技或經濟的議題，而在根本上這其實是國家生存戰略的頂層選擇，也就是在前述兩張不同的台灣地圖之間的抉擇。

「仁來瘋」使台灣掀起「AI瘋」。黃仁勳為什麼選擇台灣？又為什麼會用這種「巨星打歌／夜市叫賣」的方法來推進？其中，也許有自然發展，也許有精心計算。

一、為何選擇台灣？輝達已是「AI王者」，又有「一年一更」的雄心壯志，因此就技術面看，它必須以一個具備優異供應鏈及生態系的地方為前進基地，這個基地就是台灣。所以，黃仁勳這幾年做的，就是在台灣布樁及固樁，處處呈現他的種種商業縱橫捭闔。尤其重要的是，另就政治面考慮，黃仁勳的「台裔」淵源，加上台灣當局對半導體及AI的承諾，使自稱「台南人」的黃仁勳相信，他以台灣為前進基地可以得到最佳的政治支撐。所以就有了「輝達台灣總部」的發想。

尤其，值此台積電被迫拆分外移，Taiwan+1的主張更甚囂塵上之際，輝達能逆向對台灣重磅加碼投資，誠是彌足珍貴，而黃仁勳的決策必應亦是別具隻眼。

二、為何不知「韜光養晦」，而用「夜市叫賣／敲鑼打鼓」的手法？輝達迄今在台員工僅幾百人，在大陸則逾三千人。但黃在大陸，只能在慰勞員工時，穿著紅布襖跳二人轉，他卻可以隨時現身台灣的夜市或餐館去經營他的社會粉絲。黃仁勳「仁來瘋」的魅力，只有在台灣才是如魚得水。而他在台灣社會建立的人氣，非但能使他成為台灣供應鏈的中心人物，也能增高他與政治部門的交涉地位。此時，政府面對的就不止是黃仁勳一個人，而是要面對黃仁勳背後帶動的整個社會的共同憧憬。

因此，黃仁勳決定以台灣為前進基地，而不是在美國、中國大陸或印度。

然而，有目共睹，在這場黃仁勳AI風潮中，所有的相關A咖都被問到兩個問題：一、地緣政治風險。說到底，就是還要不要搞台獨？二、能源。就是要不要重建核能為基載？

因為，正如六月二日〈大屋頂下／台獨和非核是兩大爛尾樓〉一文所說，台灣要成為「國際半導體重心／國際AI中心」，必須做到「不打仗／穩能源」。不打仗，就是不能使台灣成為「美國的烏克蘭／全球最危險的地方／以台獨引戰之地」。穩能源，就是要跳出「非核／廢核」的綑綁，重建能源配比。

可以這麼說，台灣若繼續「搞台獨／非核」，就只能是中共機艦圍台的台灣地圖；唯在「去台獨／返核」之下，始有可能繪成國際科技經濟供應鏈繞台的台灣地圖。因為，鳳凰不會在火藥庫上築巢。

可以想像，賴清德及民進黨也絕對知道，「AI繞台圖」比「共軍圍台圖」來得正確與可欲。但他們卻一方面做不到，另一方面不想做。因為，放棄「非核」就先要面臨「去蔡英文」的難題，這如同要中共「去毛澤東」，民進黨恐怕禁不起這種折騰。「去台獨」，則除了要面對台獨支持者的反撲，更要失去「內殺型台獨」的政治利益。這些皆是賴清德做不到也不想做的。

亦即，現在AI智慧島好像真的要來了，但威脅到民進黨「台獨／非核」兩大神主牌，賴清德會不會葉公好龍？

黃仁勳也一定想到這些頂層的關鍵問題，但他諱莫如深。一直到此行臨別，他才說，台灣需要更多的電力，電力限度將成為一項挑戰。至於被問到地緣政治的壓力與風險，他則說「台積電是不可置信的優秀／台灣要對自己有信心」，這卻簡直已是答非所問。可見，地緣政治更是黃仁勳必須謹慎面對的難題。

黃仁勳一度脫口而出「台灣是世界上最重要的國家之一」，事後他說「我不是在發表地緣政治的評論」，本文認為這是可以接受的解釋。至少，他無意用這句話介入兩岸爭議，更絕不是用這句話表示他贊成台獨。而中共國台辦竟又搬出那一套八股，說什麼要黃仁勳「好好補補課」。但國台辦應知，黃仁勳風潮若能將台灣的民意導向「AI智慧島」的發展，台灣就必定會從淡化到跳出台獨；因此，黃仁勳在選擇辭彙上或許應當補補課，但就遠大的兩岸戰略看，該補課的也是國台辦發言人。

許多人都在問：去年底，日本首相岸田文雄在官邸會見了黃仁勳。但黃仁勳這趟停留了長達十五天，為什麼賴黃二人沒有會晤？答案，必不是賴清德未約請，而必是黃仁勳婉謝。對此外人難知究裡，但這種賴清德與黃仁勳維持「謝謝／再聯絡」的進度，卻可能是此階段較佳的狀態。因為，茲事體大，黃仁勳吹起的台灣AI衝鋒號，已經不是輝達一家想要實現「台灣供應鏈圍繞輝達」的台灣地圖而已，而是賴清德與台灣人民要一起想一想：在「共軍圍台圖」與「AI繞台圖」之間如何作一抉擇？

既要「台獨島／非核島」，又要「AI智慧島」？當賴黃二人面對面之日，都不可自欺欺人。

兩張台灣地圖，賴清德必須先選定一張；待賴清德選定了，黃仁勳才知道如何選。

賴清德會不會葉公好龍？