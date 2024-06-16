星期透視／民進黨為何不「搶救義川大兵」？

民進黨政策會執行長王義川在節目上指稱可用手機訊號分析立院外群眾資訊，讓外界質疑執政黨監控人民資訊隱私，引發軒然大波後，王改口說對參加活動人潮的性別、年齡是用「膝蓋」想的，對此北檢已主動分案調查，並以證人身分傳喚王義川說明。國民黨立委徐巧芯則爆料中華電信承認是民進黨立委要求電信業者五二一活動調度基地台外，徐更指王義川引用的數據來源是中華電信子公司是方電訊在民進黨中央主管會議進行的交叉比對報告，更加碼說到該電訊董事長是賴清德總統的親信。

至此，「監控疑雲」話題甚囂塵上，確實對在野黨較有利，畢竟牽涉到民眾個資運用的敏感議題，在個資法立法後，即便是電信業及商業行銷操作，稍一不慎都可能觸法，遑論是政府或政黨被質疑以個資進行政治偵防或選舉操作，更是茲事體大，前幾年「劍橋分析事件」可為殷鑑，連臉書都受到極大衝擊，這也是為何王義川言論一出，輿論炸鍋的主因：況且藍軍已藉該議題強攻，深化主導權，而「政府是否涉及監控」的議題本就具高度敏感性且會引發民眾緊張與不滿情緒，民進黨及政府多只能被動因應外，更可能陷入「怎麼回應都不對」的困境，藍軍當然可以逸待勞，甚至藉以為國會調查權賦予正當性及必要性，強化國會改革的說服力。

也因為執政黨「怎麼回應都不對」，那四兩撥千斤便為回應邏輯，可看出綠軍大咖對於王義川「監控疑雲」的回應不是低調、就是撇清關係、避重就輕，甚至進行切割，擺明就是不願多花氣力「搶救義川大兵」，持續鏖戰，只要議題風頭一過，便能淡化衝擊，即便最後司法審理對其不利，頂多犧牲一個王義川：只要民進黨按部就班，照著自己步調走，說不定還能藉以累積對藍白不滿的仇恨值，贏得未來「國會過半」的大戰爭，或許這才是民進黨的戰略盤算。

深入來看，民進黨現今的戰略規畫，先是行政院覆議，再來是釋憲，藉著不斷進行政治操作，強化政治議程的主導性，便能累積動員能量進行對國民黨特定立委的罷免，只要罷掉六席，重挫藍軍聲勢，補選勝率就高，更可挺進過半席次，再次完全執政。基於此，綠軍對於「監控疑雲」這種小戰役未必在乎，徐巧芯要爆料，就讓你去爆，綠軍當然也會樂觀地認為，徐巧芯愈爆料、愈批評，和王義川捉對廝殺，累積的仇恨值便愈高，在現行的罷免制度下，就更容易進行仇恨動員，把妳罷免，這對國民黨來說，當然是風險。

再者，現今朝野已針對國會改革進行第二輪較勁，藍綠地方宣講拚場，綠軍更期待延續「青鳥行動」號召年輕族群，進行線上與線下虛實整合及動員，或許會有人覺得年輕人呼應的力道會因「監控疑雲」而轉弱，但只要民進黨祭出仇恨動員，甚至高舉「抗中保台」大旗將在野抹紅，當然也能樂觀認為「青鳥們」在所謂綠軍所建構的「大義」前，「監控疑雲」又怎會是他們考量的重點？在野的藍白要如何因應，或許更會大傷腦筋。

所以王義川就算惹出「監控疑雲」，就民進黨看來，根本無關宏旨，讓在野占點上風，搞不好還會讓其錯估形勢，畢竟綠軍的主軸戰略仍然清晰：反而是在野若無法針對民進黨的深層戰略提早因應，只能沉浸在小戰役獲勝的喜悅中，搞不好會輸了整場國會改革的大戰爭。（作者為中國文化大學廣告學系專任教授兼系主任）