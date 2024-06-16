名家縱論／萬事莫如交流急

賴清德總統就職演說對兩岸關係的衝擊，至今仍然持續發酵，他日前在接受美國「時代雜誌」專訪時，記者提出他在就職演說中主張The ROC and the PRC are not subservient to each other.（中華民國與中華人民共和國互不隸屬），但是總統府公布訪問稿的中文翻譯卻成為「兩岸互不隸屬」，賴總統還指稱馬前總統也同樣說過「兩岸互不隸屬」，因此他說完全沒有挑釁的意思。

必須指出「兩岸互不隸屬」與「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」是兩個完全不同的概念。兩岸關係我們與大陸到底是什麼關係？馬總統對兩岸的主張始終如一，就是兩岸不是國與國關係，依照中華民國憲法與兩岸人民關係條例，中華民國包含大陸地區與台灣地區，兩岸互不承認主權，因此兩岸互不隸屬，但是兩岸均堅持「一個中國」原則。

賴總統通篇演講都以「中國」稱呼大陸，不以中華民國憲法與兩岸人民關係條例處理兩岸關係，實際上就是「一中一台」的「兩國關係」，但是訪問稿最後還是翻譯成「兩岸互不隸屬」，事出必有因。

顯然民進黨政府非常清楚這兩者之間的差異，以及已經帶來的衝擊，因此才會有此轉變，而其中一定有來自美國的壓力。

在大陸對賴總統演說做出軍演的激烈反應之後，美國才重新審視演說的效應，美國國務院以學者提問方式，表達對賴總統就職演講的看法：美國事先沒有看過演講的「全文」，以及其內容對區域的穩定沒有幫助。雖有不滿，但基於「抗中」的需求，並未大張旗鼓地表示反對。

美國雖然與中國大陸進行激烈競爭，並逐漸侵蝕「一個中國」政策的內涵，但是仍然守住最後的底線，就是未承認中華民國，或台灣是一個國家，也就是說美國在對台政策上，從未承認「台灣是中國的一部分」，實際上執行實質而非法理的「一中一台」政策，但是賴總統的就職演說，則是主張法理「一中一台」，已經誇越了美國的紅線，嗣後如何管控，值得關注。

賴總統上台後，充分展現出掌控全局、積極鬥爭的企圖，對國內的民主與經濟發展、對美國的支持充滿自信，但是論實力對比，我國遠不及大陸，領導人要有戰略智慧，避免犯下韓非子所言「國小而不處卑，力少而不畏強」，以及「怙強大之救而侮所迫之國者」的錯誤，讓國家陷入衰敗。

「兩國互不隸屬」之後的兩岸關係，必然困難重重，荊棘險峻，當務之急要爭取交流溝通的機會，降低對立。

最近耶魯大學教授Emma Sky應邀來台訪問，她曾任美軍與北約顧問，深知戰爭之殘酷，因此大力推動和平的研究。她對於台灣社會在兩岸議題上的對立極化，感到十分驚訝，建議我們社會要凝聚共識，同時推動兩岸民間交流合作，累積合作的成果，就能產生和平的效應，總之萬事莫如交流急！

（作者為政治大學東亞所名譽教授）