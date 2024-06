名家縱論／萬事莫如交流急

賴清德總統就職演說對兩岸關係的衝擊,至今仍然持續發酵,他日前在接受美國「時代雜誌」專訪時,記者提出他在就職演說中主張The ROC and the PRC are not subservient to each other.(中華民國與中華人民共和國互不隸屬),但是總統府公布訪問稿的中文翻譯卻成為「兩岸互不隸屬」,賴總統還指稱馬前總統也同樣說過「兩岸互不隸屬」,因此他說完全沒有挑釁的意思。

必須指出「兩岸互不隸屬」與「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」是兩個完全不同的概念。兩岸關係我們與大陸到底是什麼關係?馬總統對兩岸的主張始終如一,就是兩岸不是國與國關係,依照中華民國憲法與兩岸人民關係條例,中華民國包含大陸地區與台灣地區,兩岸互不承認主權,因此兩岸互不隸屬,但是兩岸均堅持「一個中國」原則。

賴總統通篇演講都以「中國」稱呼大陸,不以中華民國憲法與兩岸人民關係條例處理兩岸關係,實際上就是「一中一台」的「兩國關係」,但是訪問稿最後還是翻譯成「兩岸互不隸屬」,事出必有因。

顯然民進黨政府非常清楚這兩者之間的差異,以及已經帶來的衝擊,因此才會有此轉變,而其中一定有來自美國的壓力。

在大陸對賴總統演說做出軍演的激烈反應之後,美國才重新審視演說的效應,美國國務院以學者提問方式,表達對賴總統就職演講的看法:美國事先沒有看過演講的「全文」,以及其內容對區域的穩定沒有幫助。雖有不滿,但基於「抗中」的需求,並未大張旗鼓地表示反對。

美國雖然與中國大陸進行激烈競爭,並逐漸侵蝕「一個中國」政策的內涵,但是仍然守住最後的底線,就是未承認中華民國,或台灣是一個國家,也就是說美國在對台政策上,從未承認「台灣是中國的一部分」,實際上執行實質而非法理的「一中一台」政策,但是賴總統的就職演說,則是主張法理「一中一台」,已經誇越了美國的紅線,嗣後如何管控,值得關注。

賴總統上台後,充分展現出掌控全局、積極鬥爭的企圖,對國內的民主與經濟發展、對美國的支持充滿自信,但是論實力對比,我國遠不及大陸,領導人要有戰略智慧,避免犯下韓非子所言「國小而不處卑,力少而不畏強」,以及「怙強大之救而侮所迫之國者」的錯誤,讓國家陷入衰敗。

「兩國互不隸屬」之後的兩岸關係,必然困難重重,荊棘險峻,當務之急要爭取交流溝通的機會,降低對立。

最近耶魯大學教授Emma Sky應邀來台訪問,她曾任美軍與北約顧問,深知戰爭之殘酷,因此大力推動和平的研究。她對於台灣社會在兩岸議題上的對立極化,感到十分驚訝,建議我們社會要凝聚共識,同時推動兩岸民間交流合作,累積合作的成果,就能產生和平的效應,總之萬事莫如交流急!

(作者為政治大學東亞所名譽教授)