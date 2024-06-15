綠營下鄉宣講 當家鬧事開端

針對「立法院職權行使法」及「刑法」修正案，賴清德稱民進黨發起下鄉宣講，是為了「團結台灣、深化民主」。唉！這說一套做一套的戲碼，幾時方休？

五二○就職演說，賴還將「行政立法協調合作，共同推動國政」，列為「開創台灣政治新風貌」首項，並強調「多數尊重少數，少數服從多數，才能避免衝突，維持社會安定和諧」。

像綠營不滿國會改革法案，大可透過覆議或釋憲解決；當然，全台開講的輿論戰也是個方法。重點是「有話好說」，正如民主可貴不在「多數／少數」，而在「尊重／服從」，但從街頭運動起家又嗜權如命、以至喜歡「愈亂愈好」的政黨，會相信這套文明的遊戲規則嗎？

記得四月下旬民進黨舉辦「投資未來世代」青年論壇，賴清德才引用文學家葉石濤的話，要讓台灣「成為適合做夢、幹活、戀愛、結婚、悠然過日子的好地方」；結果不到兩個月，綠營將在野推動的國會改革，納入「抗中保台」環節，「第五縱隊」、「占領主席台的人是習近平」等離譜言行紛紛出籠。現今從立院衝突、青鳥運動，加碼成了「反濫權、護民主」的下鄉開講，顯然在執政者眼裡，二○二四選戰尚未結束。

阿扁總統八年始終是「少數政府」，也許因為如此，當初蔡英文才想到「謙卑謙卑再謙卑」，但理想不敵現實，謙卑不成後的蠻橫，一樣能讓他們繼續掌權。所以前例可尋，綠營下鄉，很可能只是未來四年「當家鬧事」的開端。