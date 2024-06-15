反國會改革違民意 當心後座力

賴總統核可政院向立院提國會改革法律案的覆議，此舉的正當性與後遺症，我認為值得三思：

首先，執政當局應自我反省，茍非其前任八年來仗恃一黨獨大，迫立法院淪為立法局，自我喪失監督制衡功能，何以有今日「立法院職權行使法」、「刑法」等修法？二○二四大選結果所以得票大減、產生雙少數政府，與目前民調顯示多數民眾支持國會改革，均反映出國人對長期立院失職與行政濫權，不無反感。故此際仍堅持反對相關修法，豈非抗拒民意？

再說先前疫苗、快篩、雞蛋採購進口等案，迄今爭議未決，此不僅是監察與司法兩權消極怠忽所致，同時也凸顯出我國會調查、調閱等權限，與強制力的先天不足。網友挖出陳時中曾在立院答詢時對BNT的生產分裝公然說謊，亦坐實了藐視國會罪通過立法的必要性。

何況此番國會改革重心的調查權、聽證權、藐視國會罪等，均屬三權分立下民主國家固有，且行之有年，用以遏制行政權獨大的法律機制。綠營欲用所謂「國會擴權」批判藍、白，或執政當局要以「窒礙難行」為由向立院提出覆議，何不問問先前接受我國贈勳，曾發揮美眾院議長職權勇抗總統川普的裴洛西，是否有理？

俗話說「當家不鬧事」。發動覆議後，朝野對抗衝突勢將從國會殿堂延燒至政院與立院間，或有倒閣或閣揆下台疑慮。若再加上後續的釋憲程序，相當時期內國家政局恐無寧日。進而可能影響二○二六甚至二○二八年大選結果。

外有台海危機，內部又陷虛耗空轉。這樣的治理成績，難道是甫上台的賴總統所樂見？