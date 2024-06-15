賴清德受訪心機 陸豈不知

對於賴清德總統在《時代雜誌》專訪中表示，他在五二○就職演說中稱中華民國和中華人民共和國互不隸屬，前總統蔡英文、馬英九都曾提過「兩岸互不隸屬」。此說馬上遭馬辦與馬英九駁斥。馬英九稱他的說法是：根據中華民國憲法與兩岸人民關係條例，中華民國包括台灣地區與大陸地區，兩岸（台灣與大陸）互不承認主權，互不否認治權，但是均堅持「一個中國」原則。馬更質疑賴總統認同「一個中國」原則嗎？認同中華民國憲法嗎？

賴清德的說法除了糊弄外國人不懂中文外，更重要的是他雖身為中華民國總統，迄今根本不提中華民國憲法與兩岸人民關係條例，當然不敢提「一個中國」。沒有法源依據而硬是將五二○就職演講時提出了中華人民共和國與中華民國「兩國互不隸屬」，賴就是在玩「新兩國論」，而拉了馬英九幫自己「背書」更是扭曲與攀附！

賴清德除了是「台獨金孫」 還自稱是「務實的台獨工作者」，在五二○就職演講中通篇談到「台灣」七十九次，「中華民國」九次，「中華民國台灣」三次。就是要凸顯他所說的就是「台灣國」，在賴高喊：「無論是中華民國、中華民國台灣，或是台灣，皆是我們自己或國際友人稱呼我們國家的名稱，都一樣響亮。」就是想把「台獨」混入中華民國，這就是三合一台獨新論。而「中華民國台灣」來取代「中華民國」是從小英開始，賴更進一步把「台灣」拉進來。

然而，賴忘了「中華民國」是我們唯一的國號，而「中華民國在台灣」是從李登輝時代喊出來的，換言之，賴清德就是把李登輝與蔡英文的「特殊兩國論」推往更新的一步！問題是，賴明顯違背了他在國旗與國父遺像前的宣誓內容與中華民國憲法。同時賴「刻意忽視」金馬離島還有太平島等隸屬中華民國的土地，當然對原本的中國大陸領土更不敢提。因他心中只有「台灣國」。

賴將馬英九拉出來幫自己「背書」，就是想魚目混珠，卓揆在立院回答立委質詢時指總統提及兩岸互不隸屬為根據事實陳述、確保主權不被侵犯等內容引發關注。向全世界發出善意、民主的聲音，希望中國領導人能聽得到、看得到。這是賴與民進黨一廂情願的想法，因為就職談到「新兩國論」時等於已向北京宣告民進黨斷絕和中國大陸接觸、溝通。如今再提兩國互不隸屬，還拉馬英九背書，問題是北京怎麼會和只空談兩岸善意卻無實質誠意的民進黨溝通呢？

當賴講「新兩國論」時已讓民共交流「道斷路絕」，何來善意？賴在《時代雜誌》的談話，不但畫蛇添足，更重要的是讓他所說的沒有改變、沒有挑釁變得虛而不實，對於領導者「華而不實」、「言而無信」還故意扭曲馬的談話，請問北京看不出來賴的居心不良嗎？