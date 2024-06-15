第六波降貸款成數打房 有用嗎？

囤房稅2.0還未上路，房價飆漲再起；日前央行再宣布祭出第六波房市信用管制，降低六都加上新竹縣市的房貸成數措施，但如此就能抑制房價狂飆？會不會只打傷需高貸款或急需換屋者？即使因而干擾房價，或也只是短期的休息，畢竟，從政府多年來的打房效果，難道還不能預知結果？若房價真能從此降而不漲，早就人人有屋住，屋屋有人住。

政府原認為「房地合一2.0」對短期房地延長管控課稅期間，能讓房地供給減少，短期市場供給籌碼若穩定或減少讓量縮價跌；結果適得其反，囤房稅2.0將於今年七月上路，非自住住家房屋改採全國歸戶，法定稅率將從現行一點五％至三點六％，調整至二％至四點八％。建商餘屋在一年內未銷售，稅率為二％；超過一年、在兩年以內稅率二點四％；超過兩年、在四年內稅率三點六％；超過四年、在五年內稅率四點二％；超過五年將適用最高稅率四點八％，反而造成房市如菜市場般的搶購。

「預售屋禁止轉售」則是為鎖住預售屋籌碼，使國內房地產市場進入供給緊縮，對房地產供給籌碼封鎖；政府以為供給量減少，需求也就會相對降溫，實際上卻超乎預料，房價反來得又猛又兇。政府打房束手無策，朝內真無房產財經人才？怎麼打房反被房打？

政策不能扭曲市場供需造成反效果，短線投資客雖有稍些退場，但地主、建商，以及中古屋的屋主竟收漁翁之利。 房地產飆漲，十多年來政府的打房政策失靈，忘了資本主義自由市場的價格決定於供需，為何房價愈漲，需求愈多；房價愈貴，愈有人搶，隨時買，隨時賣，隨時賺；若能放愈久，賺愈多。

今年第一季房貸件數五點四八萬件，年增卅九％，統計各年齡層的房貸新增樣本數資料，成長最多的是廿至廿五歲，房貸件數年增五十一％，廿五至卅與卅至卅五歲同樣年增四十七％，其中卅五至四十五歲則是申請房貸數量最多，樣本數高達兩萬件，且年增幅度約為卅八％，顯示在新青安的助攻下，首購買氣踴躍。

新青安政策給予首購族相當優惠，讓買盤動能強勁，除了首購受政策支持，激勵換屋族群出爐，因此統計廿至五十歲購屋族群房貸新增數量，都較去年同期出現三成以上成長。

樂見政府對青年首購族給予優惠，但一時間年輕人財力大增，不免令人質疑。青安貸款是一刀兩面，有助青年優惠購屋，也能助漲房地產需求增加；青安貸款的優惠，可能會引來長輩的覬覦，會是長輩以子女名義貸購？或以取巧購貸？實值得相關單位警覺留意。