長照悲歌 何時迎來天光

聯合報昨天報導，去年經由媒體披露的照顧殺人事件計有十四件，為近六年來的次高，但致死人數卻高達廿四人，數字則創下新高。然而，照顧殺人新聞事件，背後糾結的其實是「長期─照顧─長期照顧─長照悲歌」的薛西佛斯命題困境。

從受照者到主照者、從老老到障老、從弒人到自戕、從終結性命到悲情解脫的長照事件探究，要有整體全面多層次的通盤性關照，這是因為這不全然只是聚焦在身心負荷、創傷知情、深井效應抑或長照悲歌的不幸事件，而是針對照顧殺人的真實圖像以勾勒描繪的大數據分析；畢竟，當中的糾結有從物質經濟到心理認知的因素；有從同一世代的老老或手足，到跨世代的老老、障老、老障或障障，以迄於從老年高齡人口到學齡前或學童期的兒少族群。

這些因素直指出照顧殺人的悲劇，在事發前的有效預防到冰凍三尺的情緒暴衝，以至於吟唱悲歌後應有修復等事件歷程，如何找出包括事前預防性介入及事發停損設置的雙重對策，何嘗不是凸顯近年來的長照布建工程，應要有解構與新構的創造性轉化對策。

再則，除了針對心理素質以推動如何強化韌性的內在性培力外，探究照顧者身心俱疲的原因，才是考察針砭所在。

像是受照者與主照者之生理狀況、心理認知等個人歸因，以及延展出來諸如家庭生計、社交人際、照顧資源等外部歸因，指出的是長照變革工程一方面有其由下而上之分類、分級、分流的不同處遇措施，另一方面則是要對接於超高齡社會之「大環境層次」；居服、日照與機構養護的長照布建機制設計之「制度介面」；以及涵蓋長照家庭、照顧產業與照顧提供者等相關人等之「個體範疇」，以進行長照發展的通盤性檢討。

遠的不說，對於由國家機器所提供的各項長照服務措施，除了在家性質的居服措施、在地方便的日間照顧到一勞永逸的機構養護，據以思索法定福利背後所涉及到的像是適性照顧、給付水準與多元責任等公民權益保障的「照權」外，如何梳理「長期─照顧─長期照顧」本身所潛藏的多樣、複雜與變異性，比如從失能到失智的漫長期程、從身心變化以銜接分階分段的照顧事宜，以及從費用部分負擔到全面身心負荷的長照困境，包括長照政策定位及長照服務體系的並行性思維變革，就實屬必要。

也就是說，有待釐清的是國家責任的長照服務，係屬於支持、補充、保護或替代的概念內涵？連帶的，從自助、互助、無助、協助到他助的長照事務建置，也因為牽動到金流、人流、物流、資訊流、績效管理流，都讓長照保險化、長照夥伴化、長照素養化以及長照照權化等四支長照穿雲箭，還是未能拉弓以射向民眾有所期待的長照天光。

台灣的長照悲歌，抑或長照悲歌如同台灣，已然是陷入了某種遠無止境、卻是無勞無效的「薛西佛斯命題困境」。