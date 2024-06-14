高教調體質 關鍵四年開始倒數

申請入學昨天放榜了，這個對全台大學至為關鍵的入學管道，創下了七年來第二高的缺額，連台成清交也缺了一兩百人。若非有大學退場，和大量寄存名額，數字恐不止於此。ＡＩ熱潮更讓理工豐收，人文坐冷宮。缺額、傾斜、退場，已是台灣高教新常態，面對一一七學年新生人數跌進谷底的必然，體質不穩的中後段私校，這四年，不是闖關成功，就是化為泡沫。

大學入學每階段的放榜，對各校都是重要數據，代表在高教市場，你有多少空間選擇學生，以及有多少學生願意選你。一Ｏ八課綱宣示的多元入學、適性揚才，意義再深遠，卻早已不敵市場法則，夠強勢的校系才能挑人，一旦進入高競爭圈，理念全得放一邊，二階甄試時務必要推敲考生意願，拿捏面試書審評分，外加系上老師call out固樁…百密不可一疏。

學生就是不夠，誰都得放手一搏，見招拆招。前陣子被ＡＩ旋風點到的大學狂做宣傳，自我標注最抓得住未來，大學畢業最不怕失業。瞬間忘了數年前各校搶設觀光休閒科系，畢業後熱潮已退甚至遇到疫情，求職大不易的景象。

大學跟上產業需求並無不妥，但不能只顧跟風忘了初衷。整個社會依然需要專長不同的新生代參與接棒，如果我們無法想像護理師、社工師、老師統統不夠的慘烈，或基礎科學、人文科學沒人想沾的枯槁，治校辦學就不能等同於替熱門行業當職訓局。

對此，只要更多家長、考生、學校願意鬆綁，了解大學與就業之間並非唯一等號，至少一些教育理念不錯的校系仍有機會在四年後活下來。但時間不等人，社會氛圍或價值觀很難在幾年內有大突破，大學能做的改變是什麼？

「方向、務實、動起來」是如今大學校長的必備ＤＮＡ，特別是可預見將陷入高教困局的學校。

如果規模必須精簡，重點發展目標是什麼？要汰除哪些？怎麼樣妥善安排過多的教職員…每一件事都不簡單。這是危機時刻的治校白皮書，需要精確的規畫、踏實的盤整，一次次坦誠的全員溝通與共識建立。「鴕鳥病」或口是心非的夸夸其談，都不適合此刻的大學治理。

少子化不是今年才發生，面對生存壓力，大學領導人、特別是私校校長和董事會，如果只會甩鍋給少子化，既不合格也不負責。縮編、併校若是必然選項，做出符合情理法的計畫，真心誠意的攤在陽光下，這未來四年才可能因為共同努力而看見轉機，跨過大限，向下個階段挺進。