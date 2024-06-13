被當第五縱隊 陸生卻步

日前民進黨不分區立委、黑熊學院院長沈伯洋提到，台灣應該識別第五縱隊，將國內陸生、陸配、台商等幾十萬人列為「高風險群」進行控管。此話一出，輿論譁然。迄今，民進黨政府包括總統賴清德、行政院長卓榮泰、陸委會主委邱垂正，以及民進黨各級民意代表，沒有人質疑或反駁沈伯洋的言論。

為此，各界擔心這的確代表賴總統的兩岸政策立場，以此標籤化對岸人民及台商，作為切割兩岸敵我的底牌。如是，民進黨政府與大陸十四億人為敵的兩岸政策，更會讓大陸當局不敢放心開放陸生來台，因為這是陸生及家長擔心所在，對陸生來台將形成結構性的困境。

首先，是擔心台灣充滿敵意的學習環境。友善安全的學習及生活環境是全球留學市場供需的常識。對照民進黨政府表面說歡迎陸生來台，實際上卻以仇中醜中的認知作戰，升高兩岸敵意螺旋，將陸生列為「高風險群」的第五縱隊。如此，更加深大陸當局對陸生來台的人身是否安全的疑慮。反觀當前大陸當局及各大學對赴陸就學的台生所提供的整體學習及就業權益的融合政策，民進黨政府皆將之解讀為對台「統戰」，不但對陸生的學習權益未採取對等互惠，反而處處充滿敵意，採取防弊措施。

其次，是擔心來台學習及就業問題未受重視。過去八年民進黨政府對陸生的「三限六不」差別處遇，只進行少數技術性改善，仍然未有信心將台灣置於全球留學市場。目前僅允許就讀學位的陸生加入健保。但是不可申請我政府任何獎助學金，畢業後不可留台就業；在學期間不能打工，只可擔任與課程學習相關之研究助理及教學助理。再則，最近教育部推動的「促進國際生來台及留台實施計畫」，完全將陸生排斥在外。該計畫五年（一一三至一一七年）投入五十二億元，由國發基金提供「產學獎助金」與企業提供「生活／實習津貼」的鼓勵措施，擴大吸引優秀國際生來台就讀與留台工作。

再次，擔心來台學習品質問題。隨著兩岸關係敵意螺旋不斷升高，台灣某些大學校園已非純學術殿堂，某些教師無論教授任何專業科目，個個變成政客名嘴；尤其，民進黨深入各校園支持特定學生社團，培植為特定政黨敢衝敢撞的大學生。加上教改以後，大學普遍實施寬鬆教育，學生有權評鑑教師，導致校園平庸化，教師處處討好學生，學生主動學習意願低落，大學學歷空泛貶值。為此，陸生及家長擔心，陸生學成返陸後，當地的企業主對陸生在台所學的專業品質將有所疑慮。

民進黨政府的兩手策略，口口聲聲歡迎陸生來台，卻不將心比心，重新檢討如何提升兩岸友善關係？如何提升我方大學的教育品質？如何鬆綁陸生學習權益的限制，提供陸生來台更具競爭力的誘因？