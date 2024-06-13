科技魔力 可超越意識形態

人工智慧（ＡＩ）及半導體等科技發展將深刻影響國際政經局勢及人類生活各層面，科技力已蔚為國際政經權力與利益的根源，以及強權競逐的標的。

世界各主要強權，近年紛紛推出各式晶片法案及半導體扶植政策，科技及貿易保護主義已讓詭譎的國際情勢更加不安，尤其美中二霸權在貿易戰及半導體供應鏈等領域爭霸，加以台海情勢不靖，使美中二霸權必有一戰，而台海為最危險區域之預言更受矚目。

日前來台掀起「Jensanity仁風潮」的輝達執行長黃仁勳，示範了科技產業鏈共生共榮的可能性，也讓步入黑暗隧道的全球地緣政治經濟看到一線曙光。

黃仁勳以技術超群的「藍海策略」遙遙領先國際競爭者所持「紅海策略」，被譽為人工智慧晶片的成吉思汗。八日離台前，針對媒體就他公開稱譽「台灣是一個非常重要的國家」，或將惹惱中國之看法時淡定表示，他「並不是發表地緣政治評論，而只是感謝此地所有技術夥伴的支持與貢獻」。

雖然大陸國台辦回應要黃仁勳好好「補課」，但中國大陸至少短期內不能沒有輝達顯卡等產品。

輝達並非不需要中國大陸市場，儘管美國政府的銷售禁令削弱輝達在中國的市場占有率，輝達仍盡力經營中國大陸市場。

據報導，今年一月黃仁勳造訪中國大陸時，脫下招牌黑皮衣，穿上東北大花衫熱舞；與此行在台灣拉著科技巨擘一行逛夜市，同樣極接地氣，同樣展現和善人性。

科技始終來自人性。科技魔力可超越意識形態的束縛，至少讓愚蠢的爭議暫時擱置。兩岸若要和平發展，美中若要和平共存，避免兵戎相見，必須讓可藉合作交流達共生共榮的科技魔力持續擴大，讓善意螺旋不斷堆疊，期串聯國際科技產業鏈的高度經濟鏈結終能發揮外溢效果，使世局擺脫敵意漩渦，至少不讓和平斷鏈，不許遍地烽火。

黃仁勳自喻為「優秀的台灣大使」，以宣揚台灣為榮，期許他未來除引領台灣産業智能轉型升級，更能運用與台美中之特殊關係做為三者之鏈結橋梁與溝通平台，特別在已卓然有成的ＡＩ智慧醫療與氣候觀測等領域，促使三方加強合作，共同在世界貿易組織、世界衛生組織、聯合國氣候變化綱要公約等國際組織與機制為全球永續和平發展做出不朽貢獻。