新青安缺配套 變炒房

政府既打房價又炒房價，令人瞠目結舌！

政府到底想打房？還是想炒房？政府自二○二一年七月實施房地合一稅2.0，目的是希望落實「住者有其屋」，也避免房市泡沫化，因此只要購屋未滿五年內出售，政府就要課卅五％至四十五％的重稅，這是「政府打房」。

但政府端出的更新版「新青安」政策，卻是「政府炒房」。或許政府無意炒房，但「新青安」政策，缺乏完整配套措施，成近日炒房的元凶，政府難辭其咎！

政府的「新青安」政策，造成各地房價狂飆，不僅雙北與台中的房價持續探頂，就連過去房價比較親民的南部，房價也莫名其妙急速攀高，這讓「無殼蝸牛」與「租屋族」，因為房價與房租的「雙漲」，而對未來感到更加絕望，都快變成「躺平族」，政府有聽到「尚未買房」的庶民發出的哀嚎與嘆息聲嗎？

「新青安」政策變炒房誘因，全台一起炒房。中央銀行統計，五大銀行四月新增房貸金額九五五點六億元，令人咋舌！政府端出的「新青安」政策，讓許多青年「閉著眼睛往前衝」，新增房貸金額中，「新青安」占比高達卅九點七二％，青年不管自己有錢沒錢、還款能力是否足夠，先買房再說，成了未來的「未爆彈」！

政府作莊、公股行庫放款，台灣的房市與股市，雙雙不斷狂飆，政府當真不怕步向當年日本與美國的後塵，金融秩序大亂，甚至經濟泡沫化？

政府是否帶頭炒房？試想，如果沒有「新青安」政策，有銀行可能貸給你一千萬，房貸四十年、寬限期五年，甚至還提供利息補貼一點五碼？

是誰在助長炒房價？「新青安」恐是罪魁禍首，政府應有配套措施；應該規定透過「新青安」買房者，「十年內」不得脫手獲得暴利，否則課以重稅！如此才能遏止台灣不斷攀升的房價，「未來的青年」才有買房的機會。