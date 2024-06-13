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當都更的神主牌變魔咒…

聯合報／ 鍾菩提／自由業（高雄市）
建築業界表示，都更「一坪換一坪」根本是傳說，很難實現。聯合報記者陳正興／攝影
建築業界表示，都更「一坪換一坪」根本是傳說，很難實現。聯合報記者陳正興／攝影

十一日聯合報陽光行動報導「都更魔咒一坪換一坪成最大障礙」，成為民眾關注的焦點。二○一○年五都選舉前，台北市前市長郝龍斌祭出「一坪換一坪」老舊公寓更新專案，企圖提高都更成效。縱使政策口號「有錢自己賺」、「免費換新屋」打得響亮，實施五年期間受理一一八案僅四案完成，且多數無法一坪換一坪。唯都更「一坪換一坪」的憧憬，不僅成為各縣市政府後續推動都更的響亮口號，更已深植民心，認為都更等同一坪換一坪。

究竟都更能否實現「一坪換一坪」？長期以來，不僅官員遮掩、業界搖頭、民眾更是抱怨連連，迄至去年十月在台北市議會工務委員會會議上，議員強烈要求市府設法讓民眾一坪換一坪，市府直言回應「真的做不到」；而今台北市副市長李四川更疾呼，現在都更的最大障礙，就是怎麼把「一坪換一坪」魔咒撕掉，官員放下矜持誠實面對。曾幾何時，都更「一坪換一坪」的神主牌變魔咒？

都更權利變換之精神，係由不動產估價師評估改建後的全案價值，扣除共同負擔後，地主、出資人等權利關係人，按更新前的各自權利價值比率及提供之資金額度，分配更新後之土地、建物或權利金。在更新前後權利價值不變原則下，就眾所糾結的「一坪換一坪」，無不冀望容積獎勵的加持；問題是容積獎勵不能無限上綱，再加上更新基地條件，如土地使用分區、強度、臨路條件、面積大小，及近年高漲的營建成本，欲兌現一坪換一坪猶如空中樓閣，無怪乎業界將它視為整合開發的「緊箍咒」。

政府一開始祭出「一坪換一坪」，世人陶醉於「免費換新屋」，忘了「天下沒有白吃的午餐」，使得「一坪換一坪」這一傳說成為都更的夢魘。長期以來，官員心虛、建商搖頭、專家駁斥，地主更是怨聲載道。今李四川誠實面對，正給那些誇大其辭的執政者當頭棒喝。所謂居住安全、居住正義的實現，除寄望建商捨棄藉由都更賺取暴利的心態外，政府與民眾更應放下「一坪換一坪」神主牌，共創三贏。

北市 李四川 都更

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