覆議罷免連環戰 藍為制衡要打贏

五月，筆者在報端為文，預測執政黨貶抑國會將成為接下來四年的台灣政局主戲。

端午連續假期，相信很多人返鄉時，已在鄰里間感受洶湧的罷免耳語，壓過粽子艾草的節日氛圍。如果國民黨未能嗅到接下來民進黨將操弄覆議、釋憲、罷免、倒閣，勢必重演半年前總統大選的頹勢。

觀察上次大選，南部綠營大勝，國民黨卻沒在藍營執政縣市拉出優勢，甚至讓出傳統北部票倉。那個結果其實符合大家的預測，唯獨國民黨末梢神經麻痺，最後甚至花大部分精神跟著綠營痛批白營。但目前，國民黨無國會席次壓倒性優勢，連痛罵白營的空間也沒了，若黨中央不能很快展現致勝謀略，藍營諸侯將各自布局二○二六地方縣市長選舉。

單就立委罷免這項來說，國民黨當務之急，已經不是用論述說服對方，而是要把支持自己的選票催出來。

如今美中大國博弈，國民黨在野，恢弘的兩岸論述又有多少政策影響力？但國民黨政治人物要不要續命？還是想如當年風生水起的泰國最大在野黨「前進黨」，如今被要求解散，包括台灣在內各國似都無所謂也漠不關心？

所謂民主政治，已從單一民粹強人更墮落朝向部落主義（tribalism），網路推波助瀾，每個小議題都把社會分化成小部落；贊成或反對死刑是兩個部落，代理孕母議題是兩個部落，稱頌或質疑荷蘭日本殖民政權更是好幾個小部落。其實在自稱民主老大哥的美國也同樣，分成墮胎、移民、挺以反以、川普官司、拜登官司等很多部落。政治人物涉及愈多立場的同時，也沾染更大仇恨值，在立委罷免這種小區域投票得不償失。

端午節時整理家中雜物，意外看到朱立倫十年前出席愛心活動的照片，他親自示範兩分鐘內快手包兩顆粽子，他也笑稱：「現在年輕人只會呷粽，不會包粽」。是的，時代變化，現在年輕人沒包粽子，若國民黨無法迅速振衰起敝，找回當年的氣勢如虹，連春聯、春捲、月餅這些中國味，都很快會在政治變動裡消逝。

世界愈來愈不完美，所以愈來愈多從末日發想的文藝作品，正上演的金馬獎動畫《八戒》，描述未來世界分裂為新舊兩區，ＡＩ判定人類命運，大家也是用盡方法存活。不能期待如古典小說，只要承擔西進取經的大任務，就有神佛暗中庇佑。現實世界同樣撕裂，大家依然得找生路。國民黨若不想台灣被民進黨獨霸，還想讓台灣保有基本的權力制衡，就得用最高戰力，迅速找出自己的票倉和能鼓舞票倉的議題，在接下來覆議、釋憲、罷免的連環戲裡一勝再勝。