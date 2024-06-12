控違憲而提覆議 已違憲

賴總統已核可行政院向立法院提出國會改革法律案的覆議，總統府發言人並稱總統「作為民主憲政的守護者」，期盼立委能「找出合法合憲」及以國家利益優先的最大共識。但總統認同行政院把「違憲」當成提出覆議的理由，就知道「民主憲政的守護者」只不過是用來催眠支持者的咒語。事實上，覆議的結果與法律案是否違憲無關，因為是否違憲並非立法院的職權。

我國憲法所定覆議，是立法權和行政權間關於法律案是否「反映多數民意趨向」的運作關係。而總統無論是直接或間接選舉產生，以其也代表民意及具有團結國家之責任的高度，故行政院即使認為立法院決定的民意趨向難以執行，也須經總統的核可後，才得移請立法院再次審議決定。

行政院提出覆議的七大理由均指向《立法院職權行使法》及《刑法》的修法牴觸了憲法，以致在「法律上窒礙難行」，故基於依法行政的觀點只能提出覆議。但如總統赴立法院國情報告且即問即答，法律並未規定行政院應由各部會首長用金輦把總統扛進立法院，又何來因須「依法行政」而窒礙難行？又如，在立法院行使人事同意權的程序中，到底哪些事項須由行政院執行，而行政院認為與憲法牴觸呢？

行政院提出的覆議理由，至少應就法案的內容無法實現，或是據以執行將與其他法律保護的法益發生扞格，乃至於並未反映真實的多數民意趨向，才需要移請立法院再予審議。同時，行政院在法律生效施行後，才會發生必須「依法行政」的問題，且此時若認為其據以「行使職權」的法律有違憲之虞時，則可依《憲法訴訟法》第四十七條規定聲請憲法法庭判決。

不僅如此，行政院於聲請釋憲後，還可因「為避免憲法所保障之權利或公益遭受難以回復的重大損害，且有急迫必要性，而無其他手段可資防免時」，聲請憲法法庭對法律為暫停適用處分的裁定。因此，國會改革法案生效後，行政院無須擔憂其若「依法行政」，將帶來難以回復的侵害憲法權利及法益。

至於行政院提出所謂「法律上窒礙難行」的情形，其既然強調係指立法院通過的法律案違憲，就非屬憲政主義下的法治原則問題，故不應成為基於探詢真實民意趨向的覆議理由。簡言之，決定違憲與違法與否的權限歸於司法權，而非由立法院覆議時決定。故而，把違憲當成提出覆議的理由，本已違背我國憲政制度的原旨。

不少人預料行政院提出的覆議若未通過，民進黨將會繼續聲請釋憲，卻忽略覆議屬於體現「民主原則」的機制，而解決違憲則屬司法權決定的「憲政法治」機制。故而，行政院將「窒礙難行」套用民事債務給付中的「事實上不能」和「法律上不能」，並宣稱此次覆議並非因「事實上難行」，也意味了實在找不出行政院窒礙難行的理由。畢竟，此次國會改革法案並不涉及行政院行使職權。