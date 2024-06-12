打造AI島 更需和平推

昨天看到聯合報刊載中東專家艾瑪．思蓋力倡兩岸「和平推」的構想，這對台灣大多數渴望和平的人民來說，猶如一股強大暖流，令人振奮，因為大家深刻地了解「戰爭沒有贏家，和平沒有輸家」。

台灣如今有高科技產業的加持，並享有得天獨厚的地理位置。照常理，台灣應該是全球各國願意投資、爭取合作的對象才是，怎麼會被國際媒體、安全專家評估為「戰爭風險極高」？台灣人民絕對不服。

上周台北國際電腦展，黃仁勳、蘇姿丰、基辛格等科技業巨擘陸續現身，除了誇讚台灣的創新能量，亦強烈表達積極布局的意圖，其中以黃仁勳為最，他並指出ＡＩ將帶動全球新產業革命，加上賴清德總統也許下打造台灣成為ＡＩ島的願景，顯見台灣科技發展的巨大潛力，未來勢將成為全球共有的資產，進而得到安全的保障。

記得新加坡前總理李顯龍的交棒演說精華是：「星國不能平庸，不能自滿，不能捲入大國紛爭。」此乃小國在詭譎多變的國際情勢中最佳的生存與發展之道。殷切期盼賴政府能夠真誠、務實做到「用交流取代圍堵、對話取代對抗，自信地和中國展開交流合作，增進兩岸人民福祉，達到和平共榮的目標」的承諾，才是人民之福。