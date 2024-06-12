科技．人文聯合講座／讓合作社成為社會永續關鍵助力

以自助互助、價值共享為核心概念的「合作社」，在台灣或許不是很多人熟悉，卻已是全球永續的重要實踐體系。去年十一月，聯合國大會通過關於合作社參與社會發展的決議，宣布二○二五年為「國際合作社年」，鼓勵所有會員國促進合作社發展，讓民眾更了解合作社對ＳＤＧｓ永續發展目標和社會經濟的貢獻。

國際合作社聯盟（ＩＣＡ）與聯合國為今年國際合作社節訂的主題是「合作社為大家建設更美好的未來」，希望凸顯合作社在包容性和永續成長的指標意義，以及在環境保護和因應氣候變遷能發揮的強大功能。

一八四四年英國成立史上第一家合作社「羅虛戴爾公平先驅社」，迄今已快兩百年。目前ＩＣＡ將合作社定義為：「人們依個人志願結合的自治社團，運用共同所有與民主掌控的企業，實現共同的經濟、社會與文化需求和期望」。

ＩＣＡ並公布合作社應遵守「志願而開放的社員制、民主的社員掌控、社員的經濟參與、自治與自主、教育訓練與宣導、合作社之間合作，及關懷地區社會」等七大經營原則。去年年聯合國也在「合作社參與社會發展報告」中指出，合作社在促進包括邊緣化群體在內、所有人的經濟和社會發展方面紀錄良好，是加速永續發展的關鍵，呼籲成員國強化合作社的創業生態系統。

看看國際趨勢，目前歐盟有廿五萬個合作社，由一點六三億公民（占歐盟人口三分之一）擁有，雇用五四○萬人。合作社在各行各業更占有相當大的市場比例，農業（荷蘭八成三，芬蘭七成九）、林業（瑞典六成，芬蘭三成一）、銀行業（法國五成，賽普勒斯三成七）、零售業（芬蘭三成六，瑞典二成）、製藥和醫療保健（西班牙二成一，比利時一成八）…發展極為蓬勃。

歐盟各國對合作社友善的法規，也支撐了合作社的發展，能降低法遵成本外，也同步促進以社區友善為目標的新興社會型合作社立法，針對農業、文化、住宅、勞動等社會型合作社給予免稅待遇。

在台灣，合作社本是憲法第一四五條明文保障獎勵與扶助的重點領域，近來在淨零轉型與永續發展的風潮下，合作社發展受到重視。最近受邀參加為慶祝國際合作社節舉辦的「合作事業發展研討會」，即聚焦國際合作社及相關法規政策的最新趨勢，探討如何提升台灣的合作社未來發展。

台灣目前合作社約四千家，相較於國際，仍有開拓空間，提供更友善的法規和政策實有必要。依國際主流趨勢，透過政策及法規鼓勵各組織型態（公司、非營利組織、社會企業、合作社等）發揮影響力是重中之重。傳統僵化的法規限制早已鬆動，營利組織朝向兼顧公益，非營利組織也致力於以商業經營取代對捐贈的依賴。

相較於其他組織的法規，我國合作法的變革相對緩慢，設立與運作彈性較低，業務類型亦無法跟上環境現狀及國際趨勢。過於嚴格的法規管制，又欠缺友善的政策扶持，都是推進合作社普及化、支持社會創新時必須克服的障礙。產官學合作，才能讓合作社更蓬勃前進，成為社會永續的關鍵助力。

（作者為中國文化大學永續創新學院院長）