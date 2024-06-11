科技．人文聯合講座／等待果陀的賢人政治

我們日常生活中常常有遲到事情發生。遲到是我們生活既定行程的偶然，或許是一個插曲，也可能是一場噩夢。因此在我們人生歷程裡面很忌諱遲到，總強調先行或者準時，給幼兒的學習要贏在起跑點，做事情要超前部署。然而，人世間任何事情豈會時時刻刻準時、事情如時完成呢？

最有名的遲到事件是三顧茅廬故事，《三國志》「凡三往，乃見」，〈出師表〉有言：「先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顧臣於草廬之中，諮臣以當世之事，由是感激，遂許先帝以驅馳。」羅貫中《三國演義》不愧為四大名著，將劉備三顧茅廬故事描寫得精采淋漓，一方是求才若渴的落魄皇室帝冑，一方則是精察天下大勢坐待名主徵辟的隱士，羅貫中藉諸葛亮草堂春睡方醒時吟詩一首，抒發胸懷。「大夢誰先覺，平生我自知；草堂春睡足，窗外日遲遲。」智者洞燭機先，「先覺」大勢趨勢。小說家為我們演繹出賢人出世的精彩畫面，劉備兩次都遲到了，第三次見到諸葛亮，成就千古君臣遇合的佳話。就大勢而言，到底是劉邦遲到，還是賢人超前部署呢？

另外一則故事是，文王於渭水之濱迎姜太公為相。太公當時年過七旬，輔佐文王，文王去世再佐武王滅商，開創周朝八百年基業。太公在渭水垂釣數年，文王方到，是文王遲到或者太公獲得遲來的機遇呢？傳統文化裡面，天下大興都必有賢人輔佐，傅說相武丁，百里奚佐秦穆公，管仲輔晉文公，劉邦拜張良為軍師，苻堅得王猛而興，痛失而有淝水慘敗。

〈禮運大同篇〉在紛亂勢局裡提供一個賢人政治的理想，但是結束春秋戰國的卻是嚴刑峻法的秦國，開啟往後兩千年的中央集權濫觴。往後儒家發展為內聖外王的政治理念。到底是賢人政治遲到，還是君主專制早來？古代希臘的柏拉圖《理想國》裡面，渴望哲人政治家，同樣是賢人政治理想。文藝復興初期義大利西恩納共和國九人廳描繪著安布羅喬‧羅連佐提〈好人政治預言〉與〈惡人政治預言〉壁畫。前者有正義維繫，後者則由惡魔控制。好人政治與壞人政治並列，給予執政九人政權警告。兩百年後好人政治落空，馬基維利力倡《君王論》。哥倫布發現新大陸，對歐洲人而言是意外的先驅，對美洲原住民而言卻是早來的噩夢。專制政權時代人們深切期待賢人政治，路易十三主政時期紅衣主教李希留輔政，普魯士國王威廉一世仰賴鐵血宰相俾斯麥建立帝國，都是一種賢人政治的高度歌頌與美化。極端英雄主義的國家，譬如日本戰國時期的武田信玄、織田信長、豐臣秀吉、德川家康似乎都是乾綱獨斷的英雄，沒有過多能臣記載，能征善戰的悍將倒是不少。

進入民主時代，我們理想中的政治人物的形象被放在公眾天秤上不斷檢視，個人道德與才能被等量齊觀，賢人成為檢驗政治人物的標準。因為安史之亂而避禍成都的杜甫，見到諸葛亮祠堂，寫下千古名句，「丞相祠堂何處尋，錦官城外柏森森；映階碧草自春色，隔葉黃鸝空好音；三顧頻煩天下計，兩朝開濟老臣心；出師未捷身先死，常使英雄淚滿襟。」杜甫在離散歲月，對於孔明身死的悲愴，寄託其對亂世承平的無限期許。其實，權力的本質本來就與賢人相對立，不論過去與今天，賢人不是入仕的必要條件，在現實社會本就容易遲到。因為賢人在民主時代如同被等待的果陀一樣，我們更應期待健全的法制力量。（作者為亞洲大學現代美術館館長）