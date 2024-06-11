歐洲議會選舉…親歐勢力未被極右擊垮 法卻讓人憂

歐洲議會選舉落幕，選舉結果雖然見證許多國家的極右勢力興起，不過整體而言，歸功於右派歐洲人民黨的成長，加上幾個親歐政黨結盟，在七二○席勢力過半不成問題。以現任執委會主席馮德萊恩為首的多數派，人民黨、社民黨、創新歐洲黨合計應可獲得四○九個席位，如獲梅洛尼的歐洲保守改革人黨的奧援，更能壓制極右派「疑歐」的勢力。

馮德萊恩強調結盟要囊括支持歐盟、支持烏克蘭和支持法治的政黨，排除與疑歐極右派的談判。歐洲議會親歐勢力雖未被擊垮，反觀諸多成員國內部的極右派卻壯大，彰顯人心所向。

以德國而言，德國的基民盟／基社盟獲得了廿九點五％的選票，但極右的選擇黨以十六點五％的得票率位居第二，其次才是紅綠燈聯盟（社會民主黨一成四、綠黨一成二、自由民主黨百分之五）。在法國則是雷朋的政黨取得突破，巴爾德拉（Jordan Bardella）以三成二的得票率領先，在五年內上升了八個百分點；而馬克宏的政黨與二○一九年相比下降了七個百分點，極右勢力是中右派的兩倍。奧地利右翼、民族主義和保守的奧地利自由黨（ＦＰö）亦一直領先。

幸運的是在義大利，人稱極右卻不疑歐之梅洛尼的義大利兄弟黨拿下廿八點八％，屬歐洲人民黨的親歐力量黨拿下十％，親歐的民主黨拿下廿四％；反觀疑歐的聯盟黨僅拿下百分之九、「五星運動」獲得一成。在西班牙，呼聲黨（Vox）僅獲得一成選票。在波蘭，總理圖斯克領導的公民聯盟（ＫＯ）以卅八點二％的選票領先，相當於廿一個席位，超過歐洲懷疑論的法律和司法保守派（Pis）得票率卅三點九％、獲十九席。

整體觀之，在成員國內部層次，儘管極右勢力大有斬獲，五個大國裡頭真正需要擔心的是法國，且馬克宏旋即拋出解散國會、重新舉行大選。

目前歐洲議會中，人民黨、社會黨和自由黨的議員人數仍不夠多，如果未來五年沒有一個強而有力的執委會、團結的歐盟理事會，那麼俄羅斯、中國和美國將會凌駕歐盟。

有鑑於此，馮德萊恩需要義大利梅洛尼的支持，以換取執委會主席的職位和執委會的一名關鍵專員，來持續支持烏克蘭及抵擋極右勢力。另歐盟目前主要執行的政策可能勉力延續，及針對年輕人在乎的氣候變遷議題作改進，除非法國大選真的換上極右勢力出頭。