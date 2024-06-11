號稱「資訊戰專家」的民進黨立委沈伯洋日前受訪談到，中共武力犯台時可能會指揮在台灣的「第五縱隊」進行破壞或癱瘓基礎設施，認為台灣應該要有個應對的作戰中心，針對國內高風險群約數十萬人進行控管。這讓我想起三十多年前接受政戰預官入伍訓時，在「反台獨教育」這門課程中聽到的類似論述。

當年執政的國民黨政府，也是以相同手法打擊在野民進黨人士主張的台獨言論，說台獨就是中共潛伏來台的「第五縱隊」，與對岸裡應外合，伺機在島內製造動亂，意圖顛覆政府，為中共接收台灣鋪路。每當教官在講台上口沫橫飛，台下的我們無不搖頭歎息。如今這位怕是不諳「第五縱隊」過往歷史的年輕立委，大談執政、在野主客易位的荒謬言論，讓人啼笑皆非。

「第五縱隊」的存在邏輯，是為了結合在野力量來扳倒執政黨政府；倘若沈立委的言論屬實，當年國民黨反台獨的言論則非危言聳聽，既然當年的中共可與顛覆政府的台獨勢力合作無間，那如今民進黨執政了，要接收台灣豈不易如反掌，又何必轉而要無權無勢的在野藍白兩黨當他們的同路人？

沈伯洋還說，「第五縱隊」也不一定用武力攻擊，可能偽裝成自己人或參加聯合保護團，麻煩的是要如何識別「第五縱隊」？這也與我們當年接收到「匪諜就在你身邊」的宣導如出一轍，難道只有在野黨或他所謂的「宮廟黑道」才會被吸收？誰知道民進黨人士是否也是對岸特務偽裝的？或有聯繫的？特別是早與對岸有生意往來或外遇姦情的綠委，不是更值得吾人懷疑？