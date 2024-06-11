聽新聞
test
0:00 / 0:00

第五縱隊的前世今生

聯合報／ 鍾邦友／高科大博雅教育中心兼任助理教授（高雄市）

號稱「資訊戰專家」的民進黨立委沈伯洋日前受訪談到，中共武力犯台時可能會指揮在台灣的「第五縱隊」進行破壞或癱瘓基礎設施，認為台灣應該要有個應對的作戰中心，針對國內高風險群約數十萬人進行控管。這讓我想起三十多年前接受政戰預官入伍訓時，在「反台獨教育」這門課程中聽到的類似論述。

當年執政的國民黨政府，也是以相同手法打擊在野民進黨人士主張的台獨言論，說台獨就是中共潛伏來台的「第五縱隊」，與對岸裡應外合，伺機在島內製造動亂，意圖顛覆政府，為中共接收台灣鋪路。每當教官在講台上口沫橫飛，台下的我們無不搖頭歎息。如今這位怕是不諳「第五縱隊」過往歷史的年輕立委，大談執政、在野主客易位的荒謬言論，讓人啼笑皆非。

「第五縱隊」的存在邏輯，是為了結合在野力量來扳倒執政黨政府；倘若沈立委的言論屬實，當年國民黨反台獨的言論則非危言聳聽，既然當年的中共可與顛覆政府的台獨勢力合作無間，那如今民進黨執政了，要接收台灣豈不易如反掌，又何必轉而要無權無勢的在野藍白兩黨當他們的同路人？

沈伯洋還說，「第五縱隊」也不一定用武力攻擊，可能偽裝成自己人或參加聯合保護團，麻煩的是要如何識別「第五縱隊」？這也與我們當年接收到「匪諜就在你身邊」的宣導如出一轍，難道只有在野黨或他所謂的「宮廟黑道」才會被吸收？誰知道民進黨人士是否也是對岸特務偽裝的？或有聯繫的？特別是早與對岸有生意往來或外遇姦情的綠委，不是更值得吾人懷疑？

中共 台獨 民進黨

延伸閱讀

沈伯洋談「第五縱隊」：絕對不會做監控

藍白圍攻王義川質疑政府監控人民 沈伯洋稱意在NCC人事案

藍綠搶發言台貼標語又爆衝突 沈伯洋嗆傅崐萁卻無人理

沈伯洋紗布包頭護腦入議場 藍白齊酸「演過頭」

相關新聞

別因缺電使AI變悲哀

近日台北國際電腦展（COMPUTEX）的關係，ＡＩ龍頭齊聚台灣，除黃仁勳旋風外，分別還有ＡＭＤ董事長蘇姿丰、英特爾執行長...

連蛋商公會都說過分…1斤跌到40元 加顆蛋20賺很大

一顆蛋還賣十五、二十元確實是過分了，連台北市蛋商公會理事長都這麼說。

法理上仍有問題 打詐專法不宜民粹立法

立法院內政委員會初審通過「詐欺犯罪危害防制條例草案」，原行政院版規定詐欺獲取財物達一千萬者，處三年至十年徒刑，得併科三千...

科技．人文聯合講座／等待果陀的賢人政治

我們日常生活中常常有遲到事情發生。遲到是我們生活既定行程的偶然，或許是一個插曲，也可能是一場噩夢。因此在我們人生歷程裡面...

窮盡和平手段重於美出兵

美國總統拜登日前接受時代雜誌專訪表示，「若中國試圖單方面改變現狀，美國不會不防衛台灣，不排除使用美軍，但部署地面、空中或...

歐洲議會選舉…親歐勢力未被極右擊垮 法卻讓人憂

歐洲議會選舉落幕，選舉結果雖然見證許多國家的極右勢力興起，不過整體而言，歸功於右派歐洲人民黨的成長，加上幾個親歐政黨結盟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。