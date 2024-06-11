別因缺電使AI變悲哀

近日台北國際電腦展（COMPUTEX）的關係，ＡＩ龍頭齊聚台灣，除黃仁勳旋風外，分別還有ＡＭＤ董事長蘇姿丰、英特爾執行長季辛格、高通執行長艾蒙、美超微執行長梁見後等多位業界大老，隨之而來的便是一連串的科技盛事，除科技迷之外，大眾也關心ＡＩ產業未來對台灣的投資。

台灣電價低廉，故吸引許多外資進駐，然而ＡＩ潮流卻不能單從價格判斷，原因在於ＡＩ產業的耗電量多半會更加龐大，因此在黃仁勳提出輝達要擴大在台投資後，也坦言電力是令人擔憂的問題。除輝達，市場也傳出ＡＭＤ董事長蘇姿丰將在台設立研發中心，ＡＩ兩大巨頭紛紛在台設立研發中心固然是好事，然而背後，台灣的風險和隱憂卻持續存在。

對於業界的擔憂，經濟部長回應「綠能足夠且非核家園態度不變」，相較於前幾天的核能延役，如今卻以綠能回應業界擔憂，不曉得是應了民進黨餐敘的指導，還是先知了美國商會的白皮書呢？

不論如何，台灣能源議題已受國際高度關注，美國商會白皮書也指出台灣需要加強電網韌性，可見其對台灣近年常發生的跳電與停電狀況感到憂心。

現在台灣正因ＡＩ產業而受關注，由於產業鏈幾乎都在台灣，各廠商勢必會想占近水樓台之便來台設廠，政府應正視目前的能源政策是否符合未來投資設廠的規畫，這些高耗電產業的集中，不僅龐大的電力需求增加，更因其不能斷電的需求，更需注重供電品質，要將跳電、停電的狀況降至最低。

為此，我們應當找回以核養綠的政策。若說綠能會有靠天吃飯的風險，那麼核能就是最穩定的基載電力。一方面增加綠能或稱再生能源的供電，一方面也要新增核能以維持基本電力需求，以抵擋各種天氣狀況甚至天災的影響，使外資可以從電力不足的擔憂中解脫，從而給予我國更多的投資和就業機會。