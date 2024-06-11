連蛋商公會都說過分…1斤跌到40元 加顆蛋20賺很大

一顆蛋還賣十五、二十元確實是過分了，連台北市蛋商公會理事長都這麼說。

為何雞蛋零售價已從去年蛋荒時的上百元跌至每斤四十元不到，但早餐店的蛋還是要十五至二十元呢？業者說近日電費和人力成本一直墊高，做生意是要生活，希望消費者能了解。

只是民眾認為蛋是蛋、電是電，早餐店、夜市攤的蛋「只漲不跌」很不合理，店家要生活卻轉嫁在蛋上，難道小老百姓不用生活嗎？店家的說法，消費者能接受嗎？

蛋是最基本的民生物資，蛋價對民生物價具有指標作用。市場雞蛋零售價一斤多少錢？便利商店的茶葉蛋一顆多少錢，早餐店、夜市攤販加一顆蛋多少錢，不但民眾非常關注，也常是立委質詢官員的問題。

因此去年蛋價飆高時，農委會專案以高價從國外進口雞蛋，希望能填補民生及產業需求，以及不要讓蛋價逾越民眾能承受的痛苦指數，但餐飲業的「加蛋價」仍是節節高升。

在一月調漲基本工資、四月調漲電價、六月夏季電價計費後，商家因成本增加而影響獲利，適時調漲商品價格以維持穩定獲利雖合理，民眾也可以接受商品整體按比例調漲。

如今產量恢復正常、蛋價下跌，簡單加工的商家卻把一顆進價不到四塊錢的蛋賣到十五、廿元，民眾當然會跳腳，覺得商人無良。畢竟民眾最不能接受的是，所有的商品只要漲價就回不去了。蛋價漲到一百元時，加蛋加價當然沒話說，但是當蛋價回到四十元一斤，為何加一顆蛋還要十五、二十元，難怪民眾會覺得受不了。

合理的調整價格才不會雙輸，店家只想把所有的溢價成本轉嫁到消費者身上，甚至藉此默默的調漲獲利，就像現在加一顆蛋要價二十元一般，怎能獲得消費者的認同？民眾對雞蛋的價格清楚又敏感，因此在市場雞蛋價格已回歸正常穩定之時，商家適時調降加蛋售價是非常必要的。

民眾在意和抗拒的是，當初因應缺蛋而漲的價、如今卻一去不回的不合理，而不是不支持商家因應成本增加而為的調整。至於當今商家因電費漲、人事成本漲、原物料漲而需調漲商品價格，亦應清楚的告知消費者，並依比例反應在商品售價上，這樣的調漲才是較合理的，而不該把所有的溢價成本，由加蛋的消費來概括承受。