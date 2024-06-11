法理上仍有問題 打詐專法不宜民粹立法

立法院內政委員會初審通過「詐欺犯罪危害防制條例草案」，原行政院版規定詐欺獲取財物達一千萬者，處三年至十年徒刑，得併科三千萬以下罰金。但立委討論時認為應加重刑度，初審條文不僅下修高額詐欺犯罪門檻，只要詐欺獲取財物達五百萬元者，即可處三年至十年徒刑；另通過修正動議將詐欺獲取財物達一億元者，加重處五年至十二年徒刑，得併科三億元以下罰金。惟法理上仍有數點問題應釐清。

首先草案四十三條規定，犯刑法第三三九條之四之罪，所得財物達五百萬以上者加重其刑，第四十四條規定犯第三三九條之四之罪，同時符合多款犯罪手段、或詐欺設備主機位於國外者，加重其刑二分之一，均為刑法本來之罪名；若有人犯刑法第三三九條之四多款手段，犯罪所得又達五百萬以上，具有二種以上加重原因時，依草案卻不能連續加重，明顯係一法律漏洞。

另此二條文並未規範在刑法而放在特別法；鑑因目下律師、司法官國考及教學僅聚焦普通刑法，本條受重視程度及刑罰威嚇性均不免大打折扣，應移列普通刑法中規範，如此教學考試、實務工作及社會大眾法遵意識，始能緊密扣合。

又，草案第四十九條新增「三振條款」，規定「犯詐欺犯罪受徒刑之執行而有悛悔實據者，有期徒刑逾三分之二，累犯逾四分之三，得申請假釋」，期能對詐欺犯嚴刑嚇阻，可謂是用心良苦。

惟相似立法例，迄今只有特別法上「戡亂時期貪汙治罪條例」（現行貪汙治罪條例之前身）曾於第十八條規定「犯本條例之罪者，不適用刑法假釋規定」，惟本條早於民國八十一年刪除；是以，現行法除犯第九十一條之一所列性犯罪，除於徒刑執行期間接受輔導治療後，評估其再犯危險未顯著降低者不得申請假釋外，並無以犯特定罪名即不能假釋規定。

此惡例一開，一些輿論鋒頭上犯罪如知名黃姓藝人持有兒少性影像等，均可另立特別法禁止假釋，豈可不慎。

我國現行刑法第四十七條，雖經大法官一○八年釋字第七七五號解釋宣告部分違憲，惟最高法院已將累犯「應」加重本刑至二分之一改為「得」，已符合上開解釋意旨，故法務部或可思考在不破壞現行刑法體例下，對惡性詐欺犯罪以累犯加重處罰，並可模仿日本法例來修正刑法總則第四十七條累犯規定，累犯詐欺罪最重可處法定刑兩倍徒刑；抑或參考現行德國刑法第一七六ａ條、我國刑法第一八五條之三酒駕累犯加重規定，於刑法詐欺罪專章增訂特別累犯加重處罰，庶符現行刑法體例。

綜言之，詐欺犯罪每每將被害人銖積寸累的積蓄騙取一空，其行為實讓人不齒，允宜加速但不宜民粹立法。