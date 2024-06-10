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垃圾百岳12年去化？ 太樂觀！

聯合報／ 陳文卿／環保服務業（新竹市）
垃圾山遍布全台，被立委戲稱儼然是「台灣新百岳」；圖為南投草屯鎮掩埋場，垃圾堆積如山。圖／聯合報系資料照片
垃圾山遍布全台，被立委戲稱儼然是「台灣新百岳」；圖為南投草屯鎮掩埋場，垃圾堆積如山。圖／聯合報系資料照片

「垃圾百岳」躍登昨天聯合報頭版頭條，環境部長說，至少要十二年才能將這些垃圾完全去化，表示大家必須再忍受十二年的髒亂汙染。對於號稱將成為ＡＩ科技島的台灣，實在不怎麼光彩。

但彭部長的說法，若僅是針對既有的垃圾山之移除，必須假設垃圾堆積量零成長；也就是說，目前每天產生的垃圾量都能有效處理。而這樣的假設是太樂觀了！

垃圾山如果僅是堆積，就像土石堆置場一樣，對環境的影響還可以忍受。最麻煩的是產生惡臭、汙水等，甚至悶燒造成空汙等問題。所以，將垃圾中的生物性有機垃圾移除，或至少不要再增加，才是當務之急。

生物性有機垃圾以廚餘、廢蔬果為最大宗，是每位國民日常生活所產生的，現在全部丟給環境部處理，但環境部的處理設施容量有限，必須農業部與內政部來共同幫忙。

包括飼料利用或厭氧消化利用，農業部都是以防疫理由將城牆築得高高的，不允許或僅限定在極端嚴格的條件下，才接受廚餘進到畜牧場再利用。當去化無門，就只能堆積成惡臭的垃圾山了。

以可同時處理廚餘和禽畜糞的畜牧場厭氧消化處理系統為例，明明投入廚餘可使沼氣產生量倍增，增加農戶的綠能發電收益，農業部硬是限制不得在農牧用地設置共消化生質能中心。因此即使畜牧場的厭氧消化場有餘裕的處理容量，仍無法合法的接受廚餘進場處理。

非洲豬瘟防疫誠然是重要的問題，但廢水處理廠即使遠離豬隻飼養區域（豬舍），因地目仍為農牧用地，而不能收受廚餘共消化處理，此顯不合理。如此僵化的規定若能解除，將可大幅提升廚餘之去化途徑，降低垃圾中的廚餘量，而減少垃圾的惡臭，對舒緩垃圾山的壓力將大有助益。

除農業部外，內政部轄屬的下水道汙水處理廠，對生物性有機廢棄物的處理都可助一臂之力。讓垃圾不再發臭，是移除垃圾山之前的第一步，建議跨部會協商共謀解決之道。

垃圾山 廚餘 非洲豬瘟

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