請正視花東鄉親行的權利

國民黨立院黨團總召傅崐萁積極推動花東交通三法，但在黨內仍有疑慮及民進黨強力杯葛反對，加上苗栗縣長鍾東錦稱花東三法是假議題、交通部前部長賀陳旦稱花東三法綁架民主，法案面臨被擱置的命運，但也請國人傾聽花東鄉親的心聲。

目前花東鄉親咸認，花東交通最迫切需要的是花東快速公路的興建，但該工程一波三折；公路總局一○六年之可行性評估報告，以交通流量不足為由停止興建花東快的計畫。但公路建設應以全國民眾的利益來考量，不只是以花東居民的利益來考量。經花東鄉親積極爭取，復於一○九年十月重啟花東快速公路可行性評估，目前已進入期末報告階段，預計今年八月完成，接著才是環境影響評估。傅崐萁以特別條例的方式提出花東快速公路建設案，無非是請中央正視花東鄉親行的權利，加速完成可行性評估及未來的環境影響評估，早日完成花東快，否則牛步化的行政效率，未來環境影響評估又要拖幾年，對花東鄉親行的權利非常不公平。

其次，花東鄉親認為花東交通最迫切需要的是花東鐵路及南迴鐵路雙軌化。花東對外交通主要靠鐵路，除北迴線為雙軌外，南迴鐵路因依山傍海，路基受河谷及山谷地形的限制，沿山坡興建，大部分為單軌且彎道甚多。花東線及南迴線鐵路仍有二百六十公里為單軌，雙向列車常在小站等待以避開對向列車經過，徒耗時間；而南下北上的快車、區間車及貨車皆在同一軌道行駛，是否安全？令人質疑。

六年前十月，由樹林開往台東的普悠瑪號列車因超速翻覆，造成台東鄉親十八人死亡的悲劇；三年前太魯閣號撞工程車，造成四十九人罹難、三百人輕重傷，釀成台鐵半世紀來最嚴重的慘劇。花東鄉親不解，台鐵重大事故為何皆發生在東線鐵路上，莫非東部人的命不是命？咸認政府重西輕東，西部縣市高鐵、高速及快速公路四通八達，前瞻基礎建設計畫競相爭取捷運或輕軌，相形之下，東部鐵路的雙軌化、截彎取直及預警系統均仍未完成。

花東交通三法中，環島高速鐵路及國道六號延長至花蓮兩案，朝野各界似有共識暫不宜辦理，但建請中央正視花東鄉親行的權利，早日興建花東快速公路、完成花東鐵路及南迴鐵路雙軌化，確保花東鄉親安全回家的路，並能縮短台東與花蓮行車時間，促進花東區域經濟發展。