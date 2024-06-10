政院提覆議 政局更加對立

立法院近日三讀通過國會職權條文修正案，行政院立即宣布將提出覆議，並提出七大原因，強調提覆議是為了捍衛憲政秩序。總統府表示，等收到行政院的覆議理由書，總統會審慎評估妥適決定。民進黨將多管齊下啟動「輿論戰」，全台宣講、延續青鳥、網路空戰三路並進；透過立委與各級民代、黨公職在全台遍地開花宣講，期盼以地方包圍中央的「民意」施壓藍白立委，並延續「青鳥行動」熱度，讓更多民眾關注覆議，但完全未思考覆議帶來的負面影響。

其一，覆議雖是憲法賦予的法定權限，但除非攸關重大事項，不宜率而為之。中華民國憲政史總共只有十三次覆議，賴政府甫上任就提覆議案，顯示對於憲政秩序的蔑視，讓政局更加對立。

再者，包裹式覆議的內容空泛抽象，完全是為反對而反對。二○○四年「三一九槍擊事件真相調查特別委員會條例」聲請釋憲，大法官會議於同年作出釋字第五八五號解釋，宣告「部分條文違憲」立即失效，而並非全部條文違憲。同理，行政院如能針對國會職權改革案具體指陳何者違憲，更能爭取多數民意認同，而非如此全面性的否決，甚至於案子還未送到行政院，院長卓榮泰即聲明將提覆議。

其三，民進黨延續「青鳥行動」的全台宣講，名為「反濫權、護民主」，第一場在花蓮縣、第二場在新北市、第三場在台北市，要讓全台民眾深入了解國會最近發生的事情。當家又要鬧事，加深民眾與政黨間的仇恨值，所為何來？民進黨已經取得中央執政權，何以仍要遍地開花搞民粹、鼓動民意對立，將政局搞得沸沸揚揚？如此下去，執政當局如何推出福國利民的政策與法案？

多數民眾無不期待在總統大選後，朝野能偃旗息鼓，回歸正常生活，未料立院議場仍戰雲密布，又有共軍圍台軍演，維持赴陸旅遊禁團令讓旅遊業者哀鴻遍野，大陸取消一三四項ＥＣＦＡ優惠稅率等，民進黨選後各種舉措和應對違反民眾期待，完全失去當權者高度，讓人民成為刀俎而自享魚肉，這絕不是我們要的民主。