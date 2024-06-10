端午的粽香，藏著各種故事。昨天早上去菜市場向熟識的攤販買了幾顆粽子應景，老闆娘是一位喪偶的新住民，靠著這個四季變化貨品種類的攤位，拉拔兒子長大，兒子即將成為大學新鮮人。攤位上掛滿南部粽、北部粽、豆沙粽、鹼粽，全是她親手綁的粽子。她說最近天天忙到凌晨三、四點，小睡一會兒，趕緊起來準備去市場做生意。粽子裡包的是她對生活的熱情、希望和祝福。

旁邊出現新的攤位，是一位年輕人在賣菖蒲艾草，想必是自己去山上採摘來的；另有一位年輕媽媽在賣手作香包。這些打拚的人們趕在節日賺點錢，他們認真生活的身影最動人，粽香飄散在此起彼落的叫賣聲中。

鄰居越南新住民姊妹巧手包了四四方方的越南粽，送了我兩顆，她念念不忘越南粽的好滋味，循著永恆的香味，記憶故鄉的往事。

節慶往往是婆婆媽媽大展身手和愛心的節日。友人的媽媽擁有一手好廚藝，年輕時開過小吃店。友人手足先後成家自立門戶，媽媽不願麻煩子女，成了獨居老人，自己一人過得簡單，一手好廚藝無處施展，像失去戰場的戰士。

唯有每年端午，她會包一兩百顆的粽子餽贈親友，成為她近年最期待也最快樂的事。從採買到清洗、包粽，她一人包辦，不假手他人。友人問媽媽累不累，她說一年就這一次，提早準備就不會太累，老人家很願意施展好廚藝，也很有愛心，粽子不僅分送親友，也分送周遭的弱勢，讓粽香串起人間情誼。

今年媽媽生病了，他們幾個兄弟姊妹商量，仍然要請媽媽包粽子，只為了讓媽媽做她最喜歡做的事，他們請媽媽列出清單，他們負責採購，讓媽媽手把手教他們包粽子。朋友說媽媽病情不樂觀，今年或許是最後一次吃到媽媽包的肉粽，他們希望傳承媽媽的手藝，不讓媽媽的味道消失。而為了讓食慾不好、腸胃不好的媽媽也能開心吃粽子，他們選擇用一般米而不用糯米包粽子。

無獨有偶，我散步時邂逅的一位八十幾歲的獨居老伯，每年都會包家鄉湖州粽子，等孩子們端午節回來，打包好讓他們帶回家，那是他最開心最有成就感的時刻，粽子裡包進對子女滿滿的愛。

端午，紀念屈原、吃肉粽、划龍舟，年年粽飄香，而粽香裡都是愛的故事。