科技．人文聯合講座／解構民主基金會

自韓國瑜當選立法院長後，民進黨為了誰接任民主基金會董事長及執行長不斷發動攻勢，甚至一些掛著民主招牌的社團也紛紛表達對韓國瑜接任的憂慮。我之前納悶，不過是一年一點五億經費的機構，民進黨何須如此大動干戈？這一趟訪美時，我有了解答。

民主基金會乃參照美國國家民主基金會（National Endowment for Democracy, NED）成立的，由政府編列預算，除補助政黨外交外，大多以自辦或委辦項目與其他民主國家交流，其中最重要的就是加入以ＮＥＤ為核心建構的全球交流網絡。

例如，ＮＥＤ於二○二○年展開Sunnylands計畫，匯聚印度—太平洋地區的民主領導人，討論民主治理的具體行動，每年擇一亞太國家舉辦會議。由於台灣與世界上大部分國家皆無邦交，民進黨官員或其支持團體就化整為零藉參加此計畫與其他國家交流。

立委及媒體僅披露民主基金會為綠營小金庫，但影響更為全面而長期的是綠營透過基金會建立與其他國家，尤其美國的溝通管道，輸出「民進黨為台灣民主正統，其他反對勢力皆為親中」的思路，讓外國人士偏聽。

這套寄生模式在蔡英文執政時期達到巔峰，眾多親綠民間側翼團體，主要為上一屆在立法院成立的開放國會委員會成員，賴基金會補助生存，更利用基金會國際網絡，與負責美國民主黨政黨外交的國際民主協會（National Democratic Institute for International Affairs, NDI）及共和黨的美國國際共和研究所（International Republican Institute, IRI）建立深厚交情與人脈，左右其對台灣政局的看法，一則鞏固國際對民進黨的支持；再則出口轉內銷，向選民展示民進黨受國際支持，反對黨不被接受。

原本ＮＤＩ與ＩＲＩ亞太辦公室設於香港，因香港國安法實施後，遭中國大陸驅逐出境，於二○二○年十月後遷駐台北，然跟反對黨仍屬點頭之交，也未合辦過活動，與跟民進黨的水乳交融呈現巨大反差。

就在青鳥行動期間，ＩＲＩ人員投書《The Diplomat》，雖因我們的拜訪溝通，文中承認國會賦權（非擴權）的正當性，但強調可能會被「一小撮親中立委利用，檢視監測大陸假訊息的民間社團，乃至危害台灣的民主韌性。」如此赤裸裸的言論應是綠友友們怕改組後的民主基金會不再繼續豢養他們，遂透過友好國際人士發聲。民主基金會資源濫用至此，令人痛心！

今年一月後立法院生態丕變，台灣有新的民意，民進黨不能再在國際上壟斷各政黨的代表及話語權。故在機制上，民主基金會各項活動及補助皆應透明化，各政黨皆應被保障公平近用基金會資源，打破親綠團體壟斷ＮＥＤ、ＮＤＩ、ＩＲＩ及相關團體的資源及資訊。民主基金會同時應協助反對黨建立與華府政黨機構聯繫管道，讓反對黨可將新民意忠實地反映給國際友人。

（作者為元智大學資訊管理學系教授）