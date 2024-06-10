印度國會大選結束，莫迪總理九日宣誓續任總理，成為繼尼赫魯之後，史上第二位得以三連任的印度總理。然而，莫迪及所屬的印度人民黨在這次大選「慘勝」，雖然仍是第一黨，但在十年後首次失掉國會的絕對多數，需要仰賴執政聯盟才能在國會過半。「經濟學人」雜誌評論說這是印度民主的勝利，似乎暗示執政黨的挫敗才符合民主，其實是種西方慣有的傲慢，過於簡化了當代印度政治發展的脈絡。

莫迪這幾年在國際上已經成為印度的代名詞。平心而論，他的元首外交頗具魅力，大大提升印度的能見度。在他的治理下，印度的國際影響力也逐漸成長，擠進世界大國之林。如今的印度在國際上左右逢源，已非十年前可同日而語。但在國內，莫迪自主政以來即擺脫不了宗教爭議。重建印度教羅摩神廟、廢除喀什米爾自治、修訂新公民身分法等政策，都被貼上歧視穆斯林的印度教民族主義標籤。

印度教徒占印度總人口近八成，就選舉而言，確實是最大的票倉。印度人民黨在過去選舉中，也是藉由凝聚印度教支持者而起家。但印度教民族主義這張神主牌在這次大選中不再發揮魔力，執政黨甚至在羅摩神廟重建地所在的選區落選。印度人民黨在一九九○年代便是利用「拆除巴布爾清真寺，改建成羅摩神廟」的議題而逐漸崛起，可以說是該黨的發跡地，如今連在此地都難以勝選，便是一葉知秋。

雖然影響印度大選結果的因素很多，但也應驗了台灣一句俗諺：「先顧腹肚，才顧佛祖」。很多選民之所以未再支持執政黨是因為經濟考量。雖然印度的總體經濟表現亮眼，但貧富差距問題仍大。通貨膨脹及失業率是基層民眾更為關切的議題，而非重建神廟。印度農民在大選前聚集首都集會抗議，反映了並非所有群體都享受到經濟成長的果實。對這些民眾而言，已經給莫迪體制十年了，現在要的不能再只是口號式的願景，而是要看到更具體的產出，例如就業機會。

在聯盟政府體制下，莫迪第三任施政勢必受到更多的限制，諸如廢鈔令之類的驚奇應該不再容易見到，許多部會必須讓給盟黨掌理。但這樣也許可以讓莫迪政府回歸於經濟建設，而非印度教民族主義工程。當年莫迪從古吉拉特省長成為印度總理，憑藉的就是該省的經濟成長。建立富強的印度，才是莫迪總理應該要追求的歷史地位。

莫迪連任也有助台印關係發展，莫迪是極少數訪問過台灣的印度領導人。他近期在社群媒體上與賴清德總統的互動，展現出他對台灣的善意與友好。但他也很清楚地將台印關係定位為「經濟及科技夥伴」關係，迴避賴總統提到的印太和平與穩定訴求。

以現況而言，將台灣與印度定位為「戰略夥伴」過於好高騖遠，但台印可以成為互惠的「發展夥伴」，包括盡快落實台印移工協議、吸引更多印度生來台就讀等。另外，面對印度重回聯盟體制，台灣可能要加強與印度地方及政黨的聯繫，台灣當年就是在莫迪擔任省長期間與其建立友好關係。這可能是莫迪總理的最後一個任期，台灣需要尋找新的「莫迪們」。