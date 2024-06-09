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星期透視／賴對中強硬的理由？

聯合報／ 趙建民

賴總統五二○就職演說，和事前宣告的溫和路線大相逕庭，北京方面認定是「台獨自白」，三天後解放軍發動圍台軍演，十天後中國大陸商務部宣布中止一三四項ECFA貨品優惠關稅。賴蕭當選後，北京第一時間將之定位為「獨上加獨」，而中共商務部在年初即已預告研擬擴大中止早收清單項目，加上過去解放軍的針對性軍演，新政府為何在就任首日便選擇對戰？國安高層稱對彼岸的反應早有掌握，目的是取得島鏈以西的軍事主導權，將之納為內水。這就更令人納悶，賴清德明知他的強硬會遭致台灣巨大傷害，所為何來？

第一種解釋是賴的個性使然。大選期間，賴就公然將台獨界定為台灣主權獨立，不屬於中華人民共和國，認為不論是「九二共識」或兩岸一家親，都是放棄主權和民主。就職之後仍繼續以黨主席角色，指揮民進黨立院黨團對抗國會改革，甚至感謝包圍立院的民眾，被批為「向國會宣戰」、「鬥雞總統」，此遠超過陳水扁和蔡英文等理念型台獨的衝動。

賴清德個性頑質，任台南市長近八個月不入議會可見一斑，雖然如此，沒有足夠的動機，是不可能主動犧牲台海中線以西的海域作為代價。

第二種解釋，是美國授意，目的在測試北京底線。

在地緣競爭的背景下，這個解釋有其說服力，但拜登政府外交政策的優先關注在於防止烏克蘭全面潰散，並盡速促成中東地區的和解，這兩個使命是否成功關鍵都在中共。在這情況下，美國怎麼會炮製台海動盪，把中共推向俄國和哈瑪斯？

事實上，自前年拜習峇里島峰會到去年的舊金山峰會，美中投入大量精神，逐漸達成管控分歧的共識。中方於舊金山峰會提出「舊金山願景」，要求確認雙邊關係的本質；拜登則力求妥協，除承諾不打冷戰、不支持台獨外，還表示不遏止中國發展，不尋求脫鉤。會後，雙方不約而同採用增信減疑一詞，描述新的戰略意圖，自此，美方對中國的政策核心，已自敵對轉為競爭，在此理解下，中方同意重啟美中國防政策協調會談以及軍事海事協商。

除了國際政治的考慮，拜登還得面對來勢洶洶的川普，哪有心思處理兩岸危機？

賴如此強硬，最可能的理由是藉操作抗中，動員民眾翻轉雙少數執政的頹勢，確保執政。

大選期間，從廢死到政客的不雅影片，民進黨全推給中共認知作戰，選後進一步把過去收取選戰利益的芒果乾，運用到和反對黨的鬥爭上。在反對黨推動立院改革法案的爭執中，民進黨總召柯建銘稱「占領主席台的是習近平，彷彿在人大會場」、「拒絕青鳥不是中國是誰」？青鳥抗議民眾放出「拒絕中國干政」氣球，有人甚至主張國民黨在國會貫徹中共意旨。

將兩岸矛盾用作國內政治鬥爭的工具，其結果必然是國人心防進一步鬆動，民進黨兩岸政策的初衷，包括捍衛主權和保障民主價值，於今安在？（作者為文化大學國發大陸所講座教授兼所長）

中共 台獨 舊金山

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