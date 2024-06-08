台師大回溯校齡 根據歷史、傳承

針對中華文化教育促進協會段心儀秘書長投書貴報民意論壇，指稱「校史納台北高校 台師大主體性何在」，對本校校務表達不同意見，惟依照本校校史及所存資料，「台北高等學校從未附屬於台灣大學」，且本校本於尊重歷史、實事求是的精神，研議校齡的認定及完成相關行政程序，茲澄清說明如下：

本校創立百年來，培育18萬位校友，遍布各行各業都有傑出成就，且在歷任校友總會理事長、海內外各地分會會長、各科系會長、幹部及熱心的校友們努力耕耘下，形成極為豐碩的有形和無形資源，也是學校永續發展最強的後盾。

回溯大學校齡是一種重新審視歷史、傳承大學精神的展現。國際上各大學對於校齡之認定，無論校名或學制的變化（如美國哈佛大學）、原來有無大學的形貌（如英國劍橋大學）、公立私立的轉變（如韓國成均館大學），甚至是沒有直接或接續關係者（如日本早稻田大學），都可能本於學校傳統和精神的傳承，以起源時間作為校史起點。我國大專校院校齡起點換算方式也不一致，有些計算自清朝時期的學堂（如國立清華大學、國立交通大學），有些溯自日治時期（如國立台北教育大學、台北市立大學、國立台灣大學、國立中興大學、國立成功大學），有些則自政府來台復校（如國立政治大學、國立中央大學）起算。

學校的歷史，理當是在時間發展脈絡中，由人文、精神和空間相互交織而成的歷史。「台灣總督府台北高等學校」創校於1922年，致力於培育人才，創造人文薈萃的辦學成就，其自由自治的學風精神，本校在不同發展階段中皆有所傳承。1945年台北高等學校依新學制改名為「台灣省立台北高級中學」，1946年在同一校址上成立「台灣省立師範學院」，其時台灣省立師範學院創立時，與台北高級中學共同使用同一校地、設備、圖書，教職員亦相互支援流用。在本校現有校址上，台北高等學校時期諸多校舍建築空間，如行政大樓、普字樓、禮堂、文薈廳仍保存至今持續使用，並均已指定為市定古蹟。

綜上所述，台灣師範大學與台北高等學校儘管在發展上為不同學制，但不論在人文、精神和空間的延續和繼承方面，皆具有不可忽視的歷史意義，足為近百年來薈萃風華之見證。

本於尊重歷史、實事求是的精神，負責校史業務的圖書館於本校學術主管會報、行政會議中提出「大學校齡認定報告」。校方並透過校友總會及各地校友會凝聚校友和師生的共識。在2018年11月21日的本校第121次校務會議中獲得通過，追溯校史自1922年台北高等學校時期為校齡起點。