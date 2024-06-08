行人過馬路 讓燈號「代言」

日昨台中市一名騎士騎機車行經一處無交通號誌的行人穿越道，被檢舉未禮讓行人先行挨罰；洪姓騎士不服，認為當時行人站在車道停止線，也沒有要過馬路的動作，於是提出申訴，但交通事件裁決處認為違規事實明確予以駁回。就事論事，行人站「車道停止線」而非站「行人穿越道或斑馬線上」，又沒有要過馬路的動作，騎士或駕駛讓不讓？

依《道路交通管理處罰條例》，「行近行人穿越道或其他依法可供行人穿越之交岔路口，有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過」，可處一二○○元罰鍰、記點三點。目前各縣市交通執法的一大重點即是「車輛是否停讓行人」，本是美事一樁，但騎士、開車族反映，行經沒有紅綠燈號誌的行人穿越道就緊張，一、二秒內必須判斷行人是否要穿越馬路？是否要停讓？有時反應過度停車，造成後方車輛緊急煞車，差點釀成車禍，但最後發現行人並非要過馬路。

行人要穿越馬路，如何讓騎士、駕駛有明確的資訊？就如同搭乘公車時必須在公車招呼站先舉手示意，公車駕駛看到即可停車讓民眾上車；同樣的，行人要穿越馬路必須走到行人穿越道或斑馬線，如同要搭公車一樣「擧起手」，騎士、駕駛即可得到明確訊息，依法就須停讓行人，前提是「行人舉起手過馬路」必須頒行政命令並廣為宣傳。

正本清源之道，應該針對沒有交通號誌的行人穿越道設閃燈號誌，行人要穿越按下按鈕即轉成紅綠燈號誌，有了燈號，騎士、駕駛、行人均可放心依號誌行事，就不會再有行人站「車道停止線」讓不讓的掙扎。