不可用花東三法綁架民主

立法院傅崐萁委員在四月三日花蓮大地震後，以救災為名義，提出花東快等三項兆級建設；國民黨黨團更把這些建設條例和國會改革五法綁成包裹，要趁國民黨和民眾黨席次優勢，再接再厲，強制過關。前者綁架了國人對受困天災民眾的關懷，後者綁架了再三表決修理執政黨的快感，都是情緒勒索，綁架民主，做最無正義的壞事！請被利用被綁架的花東民眾，以及國民、民眾兩黨立委，及早警覺，公開發聲，拒絕欺騙民主的花東三法！

花東三法的重大建設是否合宜，有許多討論角度，未來也會有執行中該有的評估流程，個人並不擔心個別委員或黨團提出法案，訂出完工時間表，就一定要依他們的意見建設。真讓人擔心的是提案者的心態：「是真正重視建設的價值，還是賣弄示威？」

首先，這三項經費浩大的工程被形容成錢坑時，提案委員竟然說「不需要政府出錢」、「可以用BOT或開國際BOT標」，這樣的回覆完全顯示提案者不專業。

對這樣複雜艱鉅的建設中，政府和廠商彼此角色不夠了解，也誤解了BOT合約的性質。才會信口雌胡謅，山也BOT，海也BOT。

其次，條例用簡略文字，幾近草率責求後續辦理事項和期程，並未遵循現今重大工程應有的程序和年期。尤其對「花東快」和「國道六」的主管機關，分別設定為「花東交通建設推動委員會」和「中橫高速公路建設推動委員會」，並非現行公路總局和高公局。也顯示出對工務推動不了解，對執行機構不信任，反而要在執行機制中加入地方政府或民意代表，讓人懷疑整個提案的動機。

進而，這種巨大工程真的是花東民眾要的嗎？快速進出的聯外交通未必引進開發，北迴鐵路、南迴公路和雪山隧道開通後，宜花東都人口反而外移的殷鑒不遠。盲目投入更快速、更集中的高鐵國道只會讓外來客更大量擠塞花東景點和街道，絕對不是花東之福，也不是國家輔導東部觀光產業的正確策略。

與其胡亂花大錢，不如拿兩兆經費百分之一，約二○○億元，設置綠色花東基金，打造東部成為有地方特色的旅遊環境。例如十年內改善當地電動巴士，非電動汽車遊客必須轉乘當地公車，促成慢遊和低碳足跡，這才是重新吸引觀光客的方向。

花東三法看不到為花東發展的長程意義，卻看到不專業、為私心顯示出的粗糙條文。如此輕率立法，不是為公眾福祉，只是拿創制法條來示威，拿強制通過來弄權。

這樣的惡行在國會上演，是綁架國民、民眾兩黨，強姦民主！諸位立委賢達，請別當共犯，趕快下車！