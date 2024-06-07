校史納台北高校 台師大主體性何在

前天六月五日台灣師大舉辦第一○二周年校慶慶祝大會，但同時也掀起各界對師大重編校史的關注。因為此非單一事件，而是重新定盤台灣歷史的一環。

台灣在二戰後因急切需要培養大量中學與高中師資，台灣省行政長官公署遂於民國卅五年六月五日成立具大學位階的「台灣省立師範學院」，負責中等教育師資的人才培育。一九五五年師範學院改制為「台灣省立師範大學」，一九六七年升格為「國立台灣師範大學」。七十八年來，台師大作育英才無數，更間接培育出全台菁英。但七十八年的校史怎麼突增為一○二年呢？因為納入了創立於一九二二年的台北高校。

師範大學原址為日治時期台北高校，這是地理上的事實。但台北高校已經停辦，校舍移轉師大使用，這是歷史上的事實。台北高校與師範大學位階與性質完全不同，師大的歷史若推前到創立台北高校的一九二二年，不但自降位階，且因台北高校附屬台灣大學，師大是否也應自認是台大的附屬學校？師大主體性何在？

師大自棄主體性事件與台南市熱烈慶祝「台南四○○」一樣荒謬。我就讀於台南市成功國小，我還清楚記得民國五十年台南各界熱烈慶祝鄭成功光復台灣三○○周年的盛況。慎重紀念鄭成功福建渡海，驅逐荷人，光復台灣的功勳，非常清楚是漢人史觀、中國史觀、台灣史觀。但是今年「台南四○○」慶祝荷蘭人四百年前在安平首建熱蘭遮城，這又是誰的史觀呢？既非漢人史觀、中國史觀，難道是台灣史觀、原住民史觀嗎？荷蘭人除了掠奪，帶給台灣什麼？原住民又該慶祝「一六二四」後被荷蘭人大肆屠殺的命運嗎？「台南四○○」只能是殖民者史觀，它置台灣主體性於何處？

師大近年來政策積極向執政當道靠攏，此次校史事件斧鑿痕跡更重，但這並非特例。政大改校歌，去前校長蔣中正銅像，也是同樣思維邏輯。換句話說諂媚當道已成顯學，大學已失風骨沒有脊梁。

但更可懼的是教育大校帶頭去歷史文化正統，影響人心極為深遠。清名臣劉墉說：「天地之間有桿秤，百姓是秤鉈。」如果說人心如秤，教育就是秤桿上那顆定盤星，定盤星決定秤錘與秤鉤能否平衡，教育決定一個時代如何面對歷史與文化。教育人立場偏移，文化道統就會失衡。文化道統失衡，證諸歷史，國家分裂與顛覆就在眼前。