高薪不減壓 難解護理荒

報導指出，臨床護理人力短缺問題已嚴重惡化，即使提供高達九萬元的月薪，也無法有效挽留護理人員留任。這是多年來錯誤的護理人力政策累積延宕未解決所致，如今終於爆發出嚴重的後果。

維持穩定充足的臨床護理人力，關鍵在於「開源」培育新血以及「節流」留住現有人員。開源方面，政府近年來採取增加護理相關科系招生名額、開設學士後護理學系等措施，期望培養更多護理人力。然而，對於這些政策實施的評估卻顯得不夠透徹。舉例來說，雖然新增學士後護理學系、增加護理科系招生名額，但實際上有多少畢業生真正投身臨床工作，相關的統計和評估付之闕如，也未根據這些數據去適時調整政策方向。目前僅統計畢業一年內的就業率，卻未深入調查眾多畢業生為何在臨床工作短暫後便離職，因此政策制定缺乏實證依據。

在節流方面，雖然政府補助夜班費用，意圖增加臨床工作的吸引力，但各班別工作負荷懸殊不均，導致醫院內部護理人員負擔分配不平衡。白班雖工作量最大，卻是最低薪資；相較之下大夜班薪資高於白班許多，因此反而出現護理人員搶著要上夜班的情況，進而加劇不同班別間的對立衝突。

部分病房雖有輔助人力協助護理人員處理雜務，但根據臨床護理師的實際反映，現有輔助人力無法徹底減輕他們的工作負擔。更重要的是，相較於僅補助加班費等津貼，許多臨床護理師更期望能獲得與工作強度相稱的合理薪酬水準。筆者接觸的臨床護理人員表示，儘管疫情期間月薪高達八、九萬元，但多數人仍希望能有合理的工作量，而非在被迫承擔過度勞累的狀況下，用高薪來掩飾這個問題，因為如此只會加速人員流失。

因此提出以下建議：適度落實分級醫療，減少不必要的住院病患，避免大醫院人滿為患的窘境，進而降低護理人員的工作負荷；應改變目前的臨床照護模式，設置專責小組分工處理特定醫療項目（如打靜脈留置針等），減少不必要的臨床雜務，縮減與彈性護理人員工時；護理人員的薪酬項目應當及時反映實際工作價值，護理項目給付應合理分配至護理人員身上，而非僅只補助夜班費用。

疫情過後，護理人力短缺危機日益顯現。當臨床護理人員的薪資水平與相對輕鬆的美容診所工作相去無幾時，多數人自然會選擇較為輕鬆單純的那一方。維持護理人力「開源節流」是一個錯綜複雜且艱困的課題，如果無法及時採取有效紓解，將會陷入惡性循環，最終犧牲的將是全體國民的健康福祉。