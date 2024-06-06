善待醫護 醫療才能長久

內人生病住院，掛肝膽內科門診，序號七十七。八點半早上診，輪到時已下午兩點了。看診醫師和陪診護理師都還沒吃午餐。

住進病房後，主治醫師和專科護理師定時查房了解病情，交代醫囑。護理師細心照顧，噓寒問暖。我感受最深的是護理師總忙得不可開交，超時工作，下午四點就該下班了，有時六點了人還沒走。五間四人病房共廿床，兩人房以下十八床，始終是滿床。白天班護理師五人、小夜班三人、大夜班三人。除了打針、送藥、打點滴、傷口護理，病房的鈴聲響起，就要放下手邊的工作，一邊喊著「來了！來了！」趕緊衝過去處理。

做為陪病家屬的觀察，真不知護理師何時可以好好吃一餐飯。請政府先善待醫護，尤其是護理師，友善優質醫療才能長長久久。