過度醫療有增無減 病床更難求

近來在急診等床的情況日愈嚴重，原因大都是護理人力不足，醫院評鑑必須縮床，所以民眾要共體時艱。醫界始終不肯說的是，過度醫療長期占用病床，也是原因。

八十九歲的阿公心跳停止，家人叫救護車送到醫院，氣管插管及心臟按壓急救是基本的。還可以加裝葉克膜人工心肺機，反正救到底，有心跳的送加護病房，沒心跳的宣布死亡。不管醫療有無意義，健保都會給付。

八十二歲的阿嬤因腦出血被送入醫院，先是插管和呼吸器，接著開刀放置顱內壓監測器。一周後開始反覆感染，無法脫離呼吸器，最後只能再做氣切，下轉呼吸照護病房長期住院。阿嬤持續昏迷不醒，每天依賴呼吸器、飲食管灌、抽痰，才得維持心臟跳動。

七十七歲的阿伯因肺癌晚期接受化療。醫師鼓勵他要積極接受治療。化療會導致白血球下降、免疫力變差，阿伯常要進出醫院。

以上所舉的例子，在全國各地醫院並不少見。所以台灣葉克膜使用率世界第一，呼吸器使用率世界第一，植物人比率世界第一，每年平均住院次數世界第一。

能夠擁有這麼多的世界第一，占用病床是必然的，過度醫療是顯然的，反正健保不限量吃到飽，加上自費，醫院收入賺到飽。隨著經驗的累積，一句人命關天，過度醫療愈做愈多。最近「再生醫療法」三讀通過，可望為過度醫療火上加油。

絕大多數的過度醫療無法治癒病人，只是延長死亡過程，造成病人受苦、家屬折磨及床位被占用。要如何解決？利用健保資料庫的大數據，統計分析這五年來每個死亡病人的維生設備及費用支出，分為最後一年、一月、一周、一天，但要排除突然意外致死者。依醫院別及醫師別比較，去查出哪些醫院或醫師濫用健保做過度醫療。

最後說個我收治病人發生的故事。家屬不忍病人意識喪失、毫無尊嚴、飽受折磨，希望撤除維生醫療，求得自然善終。但是，外院醫師以病人不是末期病人為由，維持現狀。

依據《安寧緩和醫療條例》，末期病人的定義：指罹患嚴重傷病，經診斷認為不可治癒，且有醫學證據，近期內病程進行至死亡已不可避免者。

英國認為末期病人是不給維生醫療，病人將在一年內死亡，美國則是以六個月內死亡。但台灣卻認定是給予維生醫療、六個月內死亡才是末期病人，從而繼續過度醫療。

病人轉入院後，頭部電腦斷層顯示多處中風，合併萎縮，目前醫學認定不可治癒。完成法定程序，撤除維生醫療，病人二天後安詳往生，結束過度醫療，不再占用床位。