我們的祖國是中華民國

今年五月二十日，台灣當局推出「兩國論」，大陸當局立刻還以「祖國統一論」，並且附上五星旗。對此，我有不能已於言者。

一九四九年七月二十九日，中國人民政治協商會議通過，五星旗為「中華人民共和國」國旗。其中一顆大星象徵中國共產黨，四顆小星象徵工人階級、農民階級、城市小資產階級、民族資產階級。請問：後二者如今安在？

「小星」一詞出自《詩經》，千百年來成為「妾」的代稱，毛澤東豈會不知？胡適先生認為，「嘒彼小星」是寫妓女生活最古的記載。此說引起爭議，可以不論。張大千先生曾問其夫人：「銀河可許小星藏？」再度說明，「小星」就是男人的側室。

「妾」是「立女」，沒有座位，也沒有地位。中共在建立政權前，就以五星旗昭告世人，唯己獨尊，勝過無產階級，也就是工人階級，又勝過工農聯盟中的農民階級。偏偏，「中華人民共和國」憲法第一條規定，「中華人民共和國是工人階級領導的、以工農聯盟為基礎的人民民主專政的社會主義國家」。由此可知，一顆大星勝過前兩顆小星，違反了自己的憲法，也很難號召兩岸的人民。

一九四九年九月二十一日，毛澤東在政協會議表示，中國人民站起來了。其實，早在一九三七年七月七日，中國人民就在蔣介石委員長領導下，站起來了。一九二八年十二月十七日，南京國民政府正式公布，青天白日滿地紅旗為中華民國國旗。整個抗戰八年，中國軍民高舉這面光榮的旗幟，抵死奮鬥，終於獲勝，這面旗幟是不可磨滅的。

一九○七年三月二十八日，孫中山先生在同盟會本部指出，青天白日滿地紅旗中，青天代表自由，白日代表平等，紅地代表博愛。同盟會在南方發動的八次起義，皆用青天白日滿地紅旗，這是孫先生的國旗，代表全體人民，沒有階級之分，當然是我們永遠的旗幟。

一九四九年十月一日，毛澤東宣稱，「中華人民共和國」中央人民政府成立了。表面上，這個國號是政協會議的決議，其實，它出自史達林的訓令。二次大戰結束後，史達林在全球製造了十四個「人民共和國」，成為蘇聯附庸國的共同標記，「中華人民共和國」即為其一。毛澤東早就表示，秦皇漢武、唐宗宋祖，或略輸文采，或稍遜風騷，他要推翻追求統一的中華民國，才可能超越古今，因此樂當新皇帝，其實本是兒皇帝，結果使得中國分裂至今。

蘇聯、史達林、毛澤東俱往矣，今後中國如何統一？大陸當局首重和平，值得肯定。從孔子到孫先生，都主張正名。一九一七年二月二十一日，孫先生在《民權初步》的自序中指出：「今民國之名已定矣。名正則言順，言順則事成，而革命之功亦以之而畢矣。」孫先生既為兩岸最大的公約數，中共又自稱，是他事業「最忠實的繼承者」，就請言行合一，排除萬難，以他創立的中華民國為祖國，以他至愛的青天白日滿地紅旗為國旗，恢復孫先生的事業，則中國的和平統一可期。