出兵保台 美選舉話術？

美國總統拜登在接受時代雜誌（ＴＩＭＥ）專訪表示，美國不尋求台灣獨立，如果中共試圖片面改變現狀，美國不排除要動用軍事力量到台灣。這是拜登自二○二一年就任總統以來，第五度在接受提問時表示會以軍事行動捍衛遭受北京侵略的台灣，至於究竟是要派遣陸、海、空軍之何種兵力赴台，拜登並未對外明確的表態。唯觀察近年來美軍海外用兵行動，泰半仍以航母戰鬥群投射兵、火力為主。

換言之，美軍海外作戰靠的是航空母艦戰鬥群，航母上的F-18艦載機作戰半徑是一千至一千二百公里，而共軍的東風21D反艦彈道導彈射程二千公里、東風26反艦彈道導彈射程四千公里、東風27反艦彈道導彈射程五千公里以上，美軍的航母不易突破這三層的打擊火網接近台灣，如何派遣兵力馳援台灣？就算美軍想動用核潛艦發射巡弋導彈攻擊大陸本土，其射程也不過一千公里，共軍早在離岸一千至二千公里海域部署驅逐艦巡弋美軍核潛艦可能藏匿之處，故戰時美軍核潛艦也作用不大。若改用轟炸機攻擊中共軍事設施，亦未必能穿透沿岸由S300、S400、紅旗9、紅旗19、紅旗26導彈等構成二百至四百公里層層的防空攔截網。因此，拜登第五度欲以軍力保衛台灣的說法，不排除是總統大選前欲拉抬聲勢的政治話語。

其實，近年在中、美戰略競爭過程間，台灣選擇「親美抗中」路線後，共軍即趁勢東擴，步步進逼，海空兵力繞島巡弋和圍台演習，基本上已完成對台島周邊海空領域的戰略包圍與立體監控。易言之，中共刻正依循其「警告、試探、布局、攻擊、和談」的用兵模式，靜默地為一場台海局部戰爭預做準備。中共對台軍事施壓是在向美國想重返台灣意圖提出警告；機艦頻頻繞台是試探台灣軍方的反應；二○二二年八月及二○二四年五月的兩次圍台軍演是在為實戰布局；如果台灣不能積極尋求兩岸對話和解，是否會誘發共軍有限攻擊的動機，殊值吾人密切關注。

不可諱言，美國對台灣的生存發展固然重要，但彼此之間並無軍事同盟關係，國家利益自然不可能完全契合。綜觀拜登政府前後的各項友台舉措，其實只是美國為自身利益而採制中戰略的一環，而且多為政策表態性質，距離台灣的實質受惠甚遠。一旦美國發現必須一百八十度改變政策才能維護自己最大利益時，犧牲盟友也會變成一個常態，昔日越南阮文紹政府如此，今日中東阿富汗政府亦是如此。職是之故，台灣不可過度依賴美國的保護，必須謹記國防安全靠自己的鐵律，進而為台海和平創造空間及環境，讓台灣人民能遠離戰火的威脅。